I talen til den israelske nasjonalforsamlingen minnet den ukrainske presidenten om at datoen 24. februar hadde påført ukrainere og jøder, ja hele verden, en stor tragedie.

– 24. februar i 2022 invaderte Russland Ukraina. Og den 24. februar i 1920 stiftet tyske nazister Det nasjonalsosialistiske tyske arbeiderparti, NSDAP.

NSDAP var nazipartiet som brakte Adolf Hitler til makten i 1933.

Etter 12 år med nazistyre i Tyskland og Europa var 6 millioner jøder drept i Holocaust, over en million av dem var fra Ukraina.

Volodymyr Zelenskyj er selv jøde og flere i familien hans ble også tilintetgjort i Holocaust.

I talen til Knesset sa han om nazistene:

– De ønsket ikke å ikke etterlate noe av oss og dere, ingen navn og ingen spor. De kalte det den «endelige løsningen på jødespørsmålet». Dere husker det og vil aldri glemme det, det er sikkert. Men dere bør høre hva som kommer fra Moskva nå, de bruker de samme ordene. «Endelig løsning». Men denne gangen handler det om oss, og om det ukrainske spørsmålet.

HOLOCAUST: Polske jøder ledes til tilintetgjørelse av tyske SS-soldater i Warszawa i 1943. Å sammenligne Holocaust med andre overgrep i historien eller i nåtiden er ikke populært i Israel. 6 millioner jøder ble drept under 2. verdenskrig. Foto: anonymous / AP

Det tok ikke lang tid før reaksjonene kom i Israel.

Flere folkevalgte reagerte med sinne og vantro etter talen. En av dem er tidligere finansminister Yuval Steinitz (Likud) :

– Krigen i Ukraina er forferdelig ... men enhver sammenligning mellom en vanlig krig, uansett hvor vanskelig den er og utryddelsen av millioner av jøder i gasskamre som en del av den endelige løsningen, er en fullstendig forvrengning av historien, tordnet Steinitz, ifølge Times of Israel.

OPPRØRT: - Å sammenligne krigen i Ukraina med nazistenes tilintetgjørelse av jødene nærmer seg Holocaust-fornektelse, mener tidligere energi- og finansminister Yuval Steinitz. Han er en av flere folkevalgte som reagerte kraftig på Zelenskyj's tale. Foto: Amr Nabil / AP

Det samme skrev kommunikasjonsminister Yoaz Hendel (Nytt Håp) på Twitter.

En annen myndighetsperson som ønsker å være anonym, sier til israelske YnetNews at «ukrainerne slaktet jøder, mange jøder. Det var også dem som hjalp jøder, men flertallet slaktet jøder. Han forsøker å forvrenge historien, det er helt uakseptabelt!»

– Dere må ta side

Israel er en av verdens mest avanserte militærmakter med et sterkt flyvåpen. For ukrainerne står en flyforbudssone øverst på ønskelisten. For Nato er det uaktuelt å bidra med luftstøtte, siden alliansen ikke vil ha noen storkrig mellom Nato og Russland. Israel er ikke medlem av Nato, og Zelenskyj spurte om Israel kunne sikre en flyforbudssone over Ukraina. Han ba også om rakettskjoldet Iron Dome.

Zelenskyj er mektig irritert over at Israel ikke vil ta side i krigen, men vil holde seg nøytralt.

– Hva er dette? Apati? Kalkulerte beregninger? Eller mekling uten å ta side? Jeg lar dere svare på det spørsmålet, men jeg vil understreke at apati dreper, og at beregningene kan være feil. Du kan mekle mellom land, men ikke mellom godt og ondt, sa han og spurte:

– Vi kan spørre hvorfor vi ikke kan motta våpen fra dere. Hvorfor har ikke Israel innført sanksjoner mot Russland?

TAR AVSTAND: Utenriksminister og arkitekten bak Israels samlingsregjering Yair Lapid har fordømt Russlands angrep på Ukraina. Men statsminister Naftali Bennett, som står langt til høyre for Lapid, har valgt å ikke ta side. Foto: MENAHEM KAHANA / AFP

Han henvendte seg til israelerne som brødre og søstre, og sa «Israels folk må leve med valget de tar.»

Statsminister Bennett vil ikke kritisere Zelenskyj.

– Landet og han står oppe i en svært vanskelige krig. Hundrevis er døde og millioner er fordrevet. Jeg kan ikke forestille meg hvordan det er å være i hans sko. Men Holocaust kan ikke sammenlignes med noen annen hendelse, mener han.

Gikk tilbake

Etter at deler av talen vakte både sinne og tårer, kommenterte Volodymyr Zelenskyj sin egen tale sent i går kveld.

For å dempe reaksjonene roste han statsminister Naftali Bennetts forsøk på å få til forhandlinger med Russland.

NY TALE: Sent i går kommenterte Zelenskyj sin egen skarpe tale til Knesset. Han modererte seg og berømmet Naftali Bennett for å ville føre partene sammen. Han forsto også at Israel må la sikkerhet til egne borgere gå foran alt annet. Kanskje Jerusalem er det rette stedet å finne fred, foreslo han. Foto: HANDOUT / AFP

Zelenskyj har flere ganger bedt om et møte med president Vladimir Putin, men så langt har samtalene mellom Russland og Ukraina bare vært på ministernivå.

- Vi er takknemlige for innsatsen (til Bennett) og for alt som kan føre til samtaler med Russland før eller senere. Jerusalem kan være stedet.

FRA UKRAINA: En av dem som flytte fra gamle USSR er boligminister Ze'ev Elkin, her med tidligere statsminister Netanyahu. Elkin er født i Kharkiv og har vært tolk i møter mellom Bennett og Putin. Foto: Amir Cohen / Reuters

En million jøder flyttet fra det gamle Sovjetunionen til Israel på 1990-tallet, de fleste er fra Russland og Ukraina. Derfor er det stor kunnskap i Israel om de to landene. Israel har også mye kontakt med landenes jødiske samfunn. Opp mot 360 000 jøder bor i Ukraina og et sted mellom 160 000 og 180 000 lever i Russland.

Flere på banen

I regionen har både Tyrkia og Israel har vært ivrige etter å forsøke å mekle mellom partene. Foreløpig har Tyrkia fått størst resultat.

Torsdag 10. mars var Tyrkias utenriksminister Mevlüt Çavusoglu vertskap for et møte mellom Russlands utenriksminister Sergej Lavrov og Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba i kystbyen Antalya. Men lite kom ut av dette møtet.