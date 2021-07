Holdt opp plakat, dømt for terrorisme

Tong Ying-kit ble dømt for å ha oppildnet til løsrivelse og terrorisme etter at han i juli fjor ble anklaget for å ha kjørt en motorsykkel inn i en gruppe politibetjenter mens han bar et flagg der det sto «Frigjør Hongkong, vår tids revolusjon».

Han ble ikke dømt for selve kjøringen.

Han nektet straffskyld etter tiltalen, I dag kom dommen som konkluderer med at Tong er funnet skyldig. Han risikere nå livstid i fengsel.

Stein Tønneson som er professor og forsker ved Freds forskningsinstituttet (Prio) er ikke overrasked over dommen men frykter for hva som vil skje videre.

Professor Stein Tønneson mener dagens dom i Hongkong sender et tydelig signal om hvor Kina er på vei. Og det ser ikke lyst ut. Foto: PRIO

– Han er den første til å bli dømt, men vi må regne med flere dommer fremover. Sammen med andre tiltak som Kina har gjort i Hongkong så sender det er signal om det ikke lengre er noen frihet til å demonstrere eller opponere i Hongkong. Og det sender ikke minst et signal til Taiwan om at taiwanerne ikke må finne på å la seg komme inn under folkerepublikken Kina, sier Tønneson til NRK.

Rettssaken mot Tong Ying-kit foregikk uten jury, noe som er et brudd med tidligere rettspraksis i Hongkong. Saker som angår nasjonal sikkerhet, kan gå uten jury hvis man anser at statlige hemmeligheter må beskyttes eller at utenlandske krefter er involvert.

Reporter for BBC, Grace Tsoi, var til stede i rettssalen da dommen ble avsagt. Hun forteller at rommet var fullt av journalister og publikum. Det var helt stille da dommen ble forkynt. Tong Ying-kit selv virket rolig og vinket til sine støttespillere før han ble ført ut av salen.

Presse fra hele verden har fulgt saken mot aktivisten Tong Ying-kit. Foto: Vincent Yu / AP

Test for ytringsfrihet

Dom i saken mot Tong Ying-kit er ventet på torsdag. Hva dommen blir er i høy grad opp til dommerne sier Tønneson.

– Ifølge sikkerhetsloven så kan han for det han er tiltalt for som er separatisme og terrorisme idømmes livstidsdom. Sikkerhetsloven er så tøyelig og så vag i den måten den definerer forbrytelser på, at det er opp til dommerne å bestemme hvor har de ønsker å straffe de som er tiltalt, sier Tønneson.

De tre dommerne som ledet rettssaken mot den tidligere servitøren, var ifølge The Guardian håndplukket av Hongkongs regjeringssjef Carrie Lam.

– Under sikkerhetsloven er det etablert en egen liste over de dommerne som er lojale mot myndighetene, som ikke holder seg til gamle rettsprinsipper Så det er en spesialdomstol som er opprettet av sjefen i Hongkong Carrie Lam med representanter fra Beijing, bekrefter Tønneson.

Den kontroversielle sikkerhetsloven for Hongkong ble innført i fjor sommer. Kina har insistert på at det var behov for å gjenopprette stabilitet etter de enorme demonstrasjonene i 2019, men fastslo at loven bare ville rette seg mot et mindretall med ekstremister.

Over 100 personer har ifølge FN blitt pågrepet etter å ha blitt siktet for brudd på sikkerhetsloven.

Saken mot Tong Ying-kit har blitt sett på som en test av grensen for ytringsfrihet i den tidligere britiske kolonien. Forsvarerne argumenterte for at slagordet Tong Ying-kit brukte var over alt under masseprotestene i Hongkong i 2019.