Holdt 96 dager lang gudstjeneste for å hindre deportering av migrantfamilie

Noen vil kalle en flere tusen timer lang gudstjeneste for et mareritt. Men for en migrantfamilie fra Armenia ble det redningen fra å bli sendt tilbake til hjemlandet.

26. oktober startet gudstjenesten for å beskytte den armenske familien på fem bestående av to foreldre, og barna deres Haryarpi (21), Warduhi (19) og Seyran (15). Onsdag ettermiddag, 2304 timer senere, var den omsider over.

Da fikk arrangørene bekreftet at flyktningfamilien, som oppholdt seg i kirken, ikke lenger var i fare for å bli deportert fra Nederland. I alle fall i første omgang.

FÅR BLI: Seyran, Haryarpi, Warduhi og foreldrene får bli i Nederland mens asylsøknaden deres vurderes på nytt. Foreldrenes har bedt om ikke å få sine navn offentliggjort av sikkerhetsgrunner. Foto: Maarten Boersema / AP

– Vi vil takke alle som har deltatt i dette. Vi har klart det sammen med frivillige, prester og besøkende, skriver Haryarpi Tamrazyan på Twitter.

– Dette er bare begynnelsen

Bethel-kirken i Haag er et lite kapell i et nabolag i byen. Kirken har de siste tre månedene benyttet seg av et smutthull i nederlandsk lov, som forbyr politiet å avbryte en gudstjeneste. Dermed har ikke politiet kunnet pågripe den armenske familien.

MÅNEDER LANG: Prest Henk ten Voorde holder gudstjenesten i gang før jul. Foto: Peter Dejong / AP

Prester fra hele Europa har besøkt kirken for å hjelpe til, og gudstjenesten er mye omtalt.

– Dette er bare begynnelsen, sier Derk Stegeman, som er en av dem som har arrangert det hele til The New York Times.

OPTIMISTISK: Prest og talsperson for familien, Derk Stegeman, håper at folk lar seg inspirere av måten kirken har hjulpet den armenske familien. Foto: Peter Dejong / AP

– Jeg håper dette er en ny måte å være en kirke på, en ny måte å påvirke samfunnet på, en ny måte å stå opp for folk i en sårbar situasjon, fortsetter Stegeman, som også er prest.

Mer enn 250.000 mennesker har skrevet under på en kampanje for å endre loven som har gjort at familier som Tamrazyan-familien har blitt deportert.

– Det er fremdeles stor spenning i samfunnet vårt, en polarisering. Jeg håper at mobiliseringen for å beskytte denne familien kan skape en annerledes holdning til fremmede og flyktninger, sier Stegeman.

Hayarpi Tamrazyan snakker under en pressekonferanse 30. januar, etter at den 96 dager lange gudstjenesten ble avsluttet. Foto: Robin Van Lonkhuijsen / AFP

Blir ikke sendt ut

Familien Tamrazyan kom til Nederland i april 2010, og søkte om politisk asyl. I nesten ni år har asylsøknaden deres har blitt behandlet av myndigheter og av det nederlandske rettssystemet.

Foreldrenes navn er ikke gjort kjent på grunn av fare for forfølgelse, skriver Time.

KIRKE: I Bethel-kirken i Haag ble gudstjenesten holdt i flere måneder i strekk. Foto: Peter Dejong / AP

Tirsdag ettermiddag sa den nederlandske justisministeren Mark Harbers en pressekonferanse at den nederlandske regjeringen har bestemt at de vil gå gjennom asylsøknadene til flyktningbarn som tidligere har fått avslag på nytt. Ifølge nederlandske medier er det rundt 700 barn dette gjelder.

Mens asylsøknadene blir behandlet på nytt, vil verken barna eller foreldrene deres bli sendt ut av landet.