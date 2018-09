Myndighetene har bedt folk evakuere byen Wilmington og forlate Nord-Carolina, men Brad Connett og familien har barrikadert seg hjemme og forberedt seg så godt de kan.

Dansk fjernsyn besøkte ham før uværet feide inn over land.

Har lager for flere dager

– Vi har generator her. Den bør gi oss strøm i tre til fem dager, sier han og peker.

Familien Connett lagret hagemøblene i svømmebassenget i påvente av orkanen. Foto: DR

Connett forteller at han har kjøpt inn ekstra gass og mat for flere dager. Hagemøblene er i svømmebassenget for at de ikke skal bli tatt av den kraftige vinden og føre til større ødeleggelser.

Familien har også et annet hus, men det ligger nærmere sjøen, så familien mente det var for farlig å være der.

Og havet stiger. Byen Emerald Isle, som ligger på øya Bogue Banks, nord for Wilmington, er nå under nesten to meter med sjøvann.

Orkanens øye nådde land ved 14-tiden norsk tid fredag.

Vindstyrken er nå på 150 kilometer i timen, noe som tilsvarer en kategori 1-orkan. Brad Connett sier han og familien aldri ville blitt igjen i huset, hvis det hadde vært meldt en kategori 4-orkan.

Frykter stormflo

Vinden er én ting, de store vannmengdene noe annet. Det er målt bølger på over tre meter i byen Morehead City, mens elva Neuse har gått over sine bredder i byen New Bern og oversvømmer gater i byen.

1,5 millioner mennesker bor i områdene hvor myndighetene nå har innført obligatorisk evakuering. Det er erklært unntakstilstand i Nord- og Sør-Carolina, Georgia, Maryland og Virginia.

Flere enn 60 mennesker måtte reddes ut fra et motel som var i ferd med å ramle sammen i byen Jacksonville, nord for Wilmington, melder nyhetsbyrået AP. Bygningsmaterialer fôr i vinden.

Også i andre byer i delstatene har folk trengt hjelp for å komme seg vekk fra oversvømmede hus.

Frivillige hjelper tre barn ut av et oversvømmet hus i James City i Nord-Carolina. Foto: Chip Somodevilla / AFP

Ifølge meteorologene vil uværet vare i mange timer til. De frykter at en stormflo er i vente.

– Vi venter katastrofal oversvømmelse fra regn i deler av Nord- og Sør-Carolina, melder det amerikanske orkansenteret, NHC.

