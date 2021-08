New Zealand vil ikke ha koronaviruset inn i landet. Derfor fortsetter landet å holde grensene stengt ut året, kunngjorde statsminister Jacinda Ardern torsdag.

Først i 2022 skal landet gradvis åpne grensene. Det vil skje steg for steg, etter hvert som vaksineringen skyter fart.

Når det igjen blir lov å reise inn i landet, er det vaksinestatus og smitten i landet man kommer reisende fra som vil avgjøre hvilke regler som gjelder for den enkelte.

Viser til nedstengning i Australia

Landets suksess i å holde viruset borte gjør at folk lever omtrent som normalt, uten å måtte forholde seg til noen særlige regler eller restriksjoner.

Det har de klart ved å holde grensene stengt i lang tid.

Siden mars 2020 har bare folk som bor i eller er fra New Zealand fått lov til å reise inn i landet. I april åpnet man for innreise fra Australia. Men etter flere koronautbrudd i nabolandet ble grensene stengt på ny i juli.

Samtidig som delta-varianten herjer i mange land, har det i store deler av verden vært åpnet for mer reising over landegrensene.

New Zealand fortsetter å kjøre sitt eget løp.

– Å forhaste dette gjør at vi kan havne i den situasjonen mange andre land befinner seg i, sier statsminister Ardern. Hun viser til at deltavarianten har tvunget frem nye nedstengninger i nabolandet Australia.

TOMT: En kar tusler alene i tomme gater i Canberra. Flere storbyer i Australia er stengt ned etter at deltavarianten trengte inn i landet. Foto: ROHAN THOMSON / AFP

Australias hovedstad Canberra stengte ned torsdag. Grunnen var at ett enkelt tilfelle av koronasmitte ble oppdaget, og at viruset ble funnet i avløpsvann, melder AP. Fra før av er storbyer som Melbourne og Sydney allerede i «lockdown», til tross for svært få smittede i forhold til andre land.

En annen strategi

Mens Norges strategi hele tiden har vært å holde smitten så lav at sykehusene ikke blir overbelastet, har New Zealands strategi vært å eliminere all smitte.

Når smitte først har oppstått har det blitt slått kraftig ned på, med strenge tiltak og nedstenging. Statsminister Ardern har blitt hyllet for sin handlingskraft.

New Zealand, som har omtrent like mange innbyggere som Norge, har bare registrert drøye 2500 tilfeller av koronasmitte i løpet av pandemien. Kun 26 dødsfall er registrert som følge av korona. Til sammenligning er det i Norge registrert over 142.000 smittetilfeller og over 800 koronadødsfall.

Vaksinedekningen er ikke like imponerende. Bare omtrent 20 prosent av befolkningen er så langt vaksinerte i New Zealand. Det er hovedgrunnen til at regjeringen fortsetter å være såpass forsiktig med å åpne grensene.

Også i Australia har bare litt over 20 prosent fått første vaksinestikk. Australia har i likhet med sitt naboland kjørt strategien om å eliminere all smitte gjennom hele pandemien. Det siste året har det knapt vært smitte innenlands, og australerne har kunnet gå på både nattklubb og festival.

Det som skiller de to landene er at deltavarianten klarte å trenge seg inn i Australia i juni.

Det har ført til et stort tilbakesteg i friheten, noe New Zealand nå gjør det de kan for å unngå.