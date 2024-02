Høgsterett skeptisk til å utestenge Trump frå valet

Den amerikanske høgsteretten vurderer avgjerda frå Colorado, om at Trump ikkje får stille til val i delstaten.

Advokaten Jason Murray representerer fire republikanske og to uavhengige veljarar i Colorado.

Det er desse som har gått til søksmål mot Trump, for hindre han i å stille. Blant dei er Norma Anderson.

Norma Anderson er ein av dei fire republikanske veljarane i Colorado som har gått til søksmål mot Trump. Foto: KEVIN MOHATT / Reuters

– Eg meiner det er ganske enkelt. Gjeld det 14. grunnlovstillegget Trump? Ja, det gjer det. Og vår delstat tillèt oss å ta enkelte av røystesetelen dersom dei ikkje kvalifiserer, seier Norma Anderson.

Trump sine advokatar har hevda at det høgaste vervet i amerikansk politikk ikkje fell under lovtydinga.

Det grunngjev dei med at presidenten er vald av folket, og ikkje utnemnd til embetet.

Dei ni dommarane i USA sin høgsterett. Frå venstre: Sonia Sotomayor, Amy Coney Barrett, Clarence Thomas, Neil M. Gorsuch, John Roberts, Brett M. Kavanaugh, Samuel A. Alito Jr., Ketanji Brown Jackson og Elena Kagan. Foto: OLIVIER DOULIERY / AFP

Hevdar Trump ikkje er valbar

Kjernen i saka er altså tyding av den amerikanske grunnlova. Det 14. tillegget skildrar kven som ikkje kan ha verv i det amerikanske politiske systemet.

USA-kjennar Jan Arild Snoen meiner det er utenkeleg at eit fleirtal av dommarane vil oppretthalde Colorado-dommen. Foto: Philippe Bédos Ulvin / NRK

Dersom ein har avlagt eid for å beskytte den amerikanske grunnlova, og deretter bidratt til opprør mot systemet, hindrar grunnlovstillegget deg å få nye verv.

Saksøkarane hevdar at Trump med si rolle under storminga av Kongressen 6. januar 2021, gjorde seg skuldig i opprør og difor ikkje kan veljast til president på ny.

– Det er berre å legge daudt. Det har aldri vore ei reell moglegheit for at dette skal føre til utestenging, seier Jan Arild Snoen.

USA-kjennaren har mellom anna skrive boka «Trump-sjokket» etter Donald Trump vann valet i 2016. Han meiner saka er juridisk tvilsam.

Utanfor Høgsterett i Washington D.C. har det vore demonstrasjonar torsdag. Foto: Jose Luis Magana / AP

– Mange vil hevde dette er feil måte å avgjere politiske val på. Det har vore John Roberts sin argumentasjon, som vi òg har høyrd frå liberale dommarar.

Roberts er høgsterettsjustitiarius, den fremste av dommarane og leiar av kollegiet. Han gav uttrykk for at om Colorado-dommen blir oppretthalde vil fleire statar fylgje etter for å hindre både demokratiske og republikanske kandidatar.

– Då vil ei handfull delstatar avgjere presidentvalet. Det er ein ganske skremmande konsekvens, sa Roberts.

Republikansk overvekt

Høgsterett består av ni dommarar. Seks av dei er sett på som konservative, og tre av dei som liberale.

Professor Hilmar Mjelde ved Høgskulen på Vestlandet trur Høgsterett vil la veljarane røyste på Trump. Foto: NORCE

I løpet av sin presidentperiode utnemnde Trump heile tre dommarar, som sit livet ut.

Professor Hilmar Mjelde ved Høgskulen på Vestlandet meiner høgsteretten likevel pleier å trå forsiktig i saker som kan få store konsekvensar.

– USA har ikkje tradisjon for såkalla militant demokrati, der ekstremistar blir stengde ute av omsyn til nettopp demokratiet, seier han.

Han er overtydd om at utestenginga i Colorado blir oppheva.

– Høgsterett pleier å la delstatane bestemme viktige spørsmål sjølve. Men eg trur Høgsterett vil seie at alle veljarane må kunne stemme på Trump om dei vil, fordi presidentembetet er eit nasjonalt verv, seier Mjelde.