Hodene ruller i Russlands forsvar

Det som nå skjer på de øverste nivåene i det russiske forsvaret kan utenfra tolkes som en opprydning i et samfunn med mye korrupsjon.

Men internt kan det handle om en kamp på toppen av maktpyramiden.

En nestkommanderende i den russiske militære generalstaben, Vadim Sjamarin, er blant de arresterte. Korrupsjonsanklagene mot ham er omfattende. Han kan få opptil 15 år i fengsel.

Vladimir Verteletskyj er en annen høytstående ansatt som også er arrestert for korrupsjon. I forsvarsdepartementet hadde han ansvar for innkjøpskontrakter.

23. mai sa president Vladimir Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov at «Kampen mot korrupsjon er en pågående prosess og dette er ikke en politisk kampanje». Og at håndteringen er en naturlig oppgave for Russlands rettssystem.

RUSSLANDS PENTAGON. Det russiske forsvaret styres fra denne store bygningen ved Moskva-elven. Foto: AFP

Kritisk general fengslet

Dagen etter uttalelsene ble Ivan Popov fengslet for to måneder. Han var tidligere en populær general for de russiske angrepsstyrkene i Ukraina.

Popov anklages for å ha stjålet metaller verdt rundt 15 millioner norske kroner, i forbindelser med byggearbeider for det russiske forsvaret i områder okkupert i Ukraina.

POPULÆR GENERAL. Ivan Popov var en populær general, men ble sparket da han kritiserte ledelsen i det russiske forsvaret. Foto: AP

Popov var generalen som etter opprøret til Wagnergruppen og dens leder Jevgenij Prigozjin i juni 2023 gikk ut og sa at kritikerne hadde rett:

– Ledelsen av den militære «spesialoperasjonen» i Ukraina var udugelig og ofte dolket de soldatene på slagmarken, sa Popov. Han ble umiddelbart sparket fra stillingen som sjef for den 58. armé.

Det har gjort at bloggere som helhjertet støtter krigen i Ukraina er kritiske til at han nå fengsles.

Ingen mål oppnådd

Til tross for noen militære framganger, er ingen av målene for operasjonen i Ukraina oppnådd. Tvert imot.

Ukraina har i hovedsak klart å stå imot det russiske angrepet, til tross for store tap og enorme materielle ødeleggelser.

Les også Ukraina slår tilbake – angrip langt inne i Russland

Russland på sin side har ifølge anslag fra britiske myndigheter mistet flere hundre tusen soldater. Enten døde eller skadet. Landet er nesten totalt isolert i Europa, og krigen har styrket Nato.

MANGE DØDE. En død russisk soldat fotografert etter kampene i Donbas i september 2023. Foto: AP

Hva skjer?

De siste arrestasjonene kommer på toppen av en rekke hendelser som har fått mange til å spørre om hva som skjer i det russiske forsvaret. Det er to år etter at president Putin ga ordre om storangrepet på Ukraina. Målet var å skifte ut president Volodymyr Zelenskyj og hans regjering.

23. april ble den høyt profilerte viseforsvarsminister Timur Ivanov arrestert. 12. mai ble Sergej Sjojgu skiftet ut som forsvarsminister. Han har hatt denne jobben 11 og et halvt år.

ARRESTERT. Timur Ivanovs pågripelse var den første i serien av arrestasjoner i det russiske militæret. Her fotografert under et rettsmøte i Moskva 8. mai. Foto: AP

Nettavisen The Moscow Times, har snakket med en rekke kilder tett på det russiske forsvaret. De mener at dette er en del av en maktkamp i den russiske eliten.

Ifølge nettavisen prøver den mektige sikkerhetstjenesten FSB å styrke seg på bekostning av de militære. Dette skal skje med støtte fra president Vladimir Putin.

BETRODD MANN. Sergej Sjojgu har vært en av Vladimir Putins mest betrodde menn. Nå er han sparket som forsvarsminister. Foto: Reuters

Putins etterfølger?

Russiske soldater og offiserer måtte betale dyrt for den dårlige etterretningen fra FSB og den militære etterretningen GRU før de gikk til angrep mot Ukraina i februar 2022.

Nå svinger pendelen tilbake på armeen på grunn av den dårlige innsatsen i krigen. Det skjer på tross av stor overlegenhet i form av mannskap og utstyr.

Onsdag kunngjorde russiske myndigheter at Aleksej Djumin, tidligere guvernør i Tula fylke, nå skal bli sekretær i statsrådet, et rådgivende organ under presidenten.

PUTINS KRONPRINS? Aleksej Djumin blir sett på som en av kandidatene til å overta som president i Russland Foto: tularegion.ru

Den 52 år gamle Djumin er tidligere sjef for livvaktene til Putin. Han blir av mange sett på en av dem presidenten ser på som en mulig arvtaker.

Som Putin har han sin bakgrunn fra de russiske sikkerhetstjenestene. Han var sentral da Russland våren 2014 tok kontroll over den ukrainske Krim-halvøya.

Putin startet en ny seksårs periode som russisk president 8. mai. Han har i praksis sittet ved makten i Russland siden august 1999.

Han kan i teorien bli sittende til 2036. Da vil han være 83 år gammel,