Hodeløs kropp funnet i hule: Var lovløs drapsmann fra 1916

Joseph Henry Loveless ble sist sett da han rømte fra fengsel i 1916. Levningene hans ble ikke funnet før i 1979 – i en hule i Idaho i USA.

På dette tidspunktet visste ikke etterforskerne hvor gammelt liket var, og saken var lenge et mysterium.

De som fant ham var en familie som lette etter pilspisser i en avsidesliggende hule. Der lå overkroppen hans, med klærne på, i en grunn grav. Han var pakket inn i en grov striesekk.

I 1991 ble også flere kroppsdeler funnet i nærheten: En delvis mumifisert hånd, en arm, og to bein. Men hodet er fortsatt borte.

Takket være den frivillige organisasjonen «DNA Doe project» i USA, og DNA-teknologien de bruker, er mystikken rundt hvem han var delvis løst.

De har også klart å fremstille hvordan Joseph Henry Loveless trolig så ut.

DREPT: Politiet mente at Loveless hadde drept kona Agnes Octavia Caldwell Loveless i 1916. Foto: DNA Doe Project

Fant barnebarnet

Først analyserte rettsmedisinere DNA-et fra levningene hans og brukte dataene til å danne et «slektstre» for å finne ut hvor mannen i hulen passet inn. Til deres overraskelse fikk de tusenvis av DNA-treff.

De mange treffene kunne senere forklares med at han stammer fra en mormonerslekt som kom til Utah, og at hans bestefar var en polygamist med fire koner.

13. desember sammenlignet de DNA-et hans med en DNA-et til en 86 år gammel mann – som viste seg å være Loveless' barnebarn.

Saget seg ut av fengsel

I 1916 ble han arrestert under falskt navn etter å ha drept konen sin Agnes med øks. Hun var også mor til deres fire barn.

Men Loveless var en notorisk fengselsrømling, og pleide å sage seg ut av gitteret. Etter den siste arrestasjonen hadde han gjemt en sag i skoene sine. Han sagde seg ut og dro på flukt, ifølge DNA Doe-prosjektet.

Rettsmedisiner Lee Bingham Redgrave tror at Loveless døde kort tid etter at han rømte fra fengsel 18. mai 1916, skriver The Guardian. Årsaken er at klærne som ble funnet i hulen.

ETTERLYST: Plakaten som ble trykket etter rømningen beskriver de samme klærne som ble funnet på kroppen. Foto: DNA Doe project

– Plakaten der han etterlyses for drapet, beskriver eksakt de samme klærne som han ble funnet i. Dette gjør det sannsynlig at han døde i 1916, sier Redgrave, ifølge The Guardian.

Både morder og drapsoffer

Forskerne har ved hjelp av DNA-teknologien klart å slå fast at håret hans var rødbrunt, at han var av europeisk avstamning og at han var rundt 40 år da han døde.

Loveless var et drapsoffer, men etter alt å dømme også selv en drapsmann. Rettsmedisinerne har ikke klart å finne ut hva som drepte ham, men har fastslått at kroppen hans ble partert av skarpe verktøy.

Selv om man nå har et navn på menneskekroppen, er ikke saken ferdig. Hodet til Loveless er fremdeles sporløst borte, og de har ikke kunnet slå fast hvem som drepte ham og kastet levningene hans i hulen.

Det de har funnet ut er at han ble født inn i en mormonerfamilie, og giftet seg to ganger. Han hadde flere falske navn, blant annet Walt Carns og Charles Smith.