Hjort hadde 7 kilo plastsøppel i magen

Den 10 år gamle hann-hjorten hadde tydeligvis spist plast i lang tid før den døde, ifølge den thailandske nasjonalparken Khun Sathan National Park.

I magen på det døde dyret fant man også plasthansker, kaffekapsler, plasttau, underbukser og et håndkle.

– Vi tror at hjorten har spist all denne plasten i lang tid før den døde, sier en representant for nasjonalparken, Krinangsak Thanompun, til BBC.

– Obduksjonen tyder på at hjortens fordøyelseskanaler har blitt blokkert av all plasten, men grundigere undersøkelser vil bli gjort, fortsetter Thanompun.

UNDERBUKSER: I magen til hjorten fant veterinæren blant annet underbukser og flere plastposer. Foto: Handout / AFP

Kritiserer parkgjestene

På sosiale medier, er det mange som kritiserer parkgjestene for å forsøple.

– Når du entrer en nasjonalpark må du ta med deg søppelet ditt ut igjen. Ta litt ansvar, lyder en kommentar på Facebook.

Ifølge Thanompun skal de iverksette en plan for å få lokalbefolkningen til å plukke opp søppel og annet rot i nasjonalparken.

Nasjonalparken ønsker også å lage en komite som skal håndtere søppel og lære opp folk i søppelhåndtering.

LEVDE PÅ SØPPEL: Parkvoktere og veterinærer ble sjokkerte over innholdet i magen til den døde hjorten. Foto: Handout / AFP

75 milliarder plastposer

Thailand er en storforbruker av plastposer. Ifølge Greenpeace, kaster thailendere rundt 75 milliarder plastposer hvert år.

Landets miljøminister meldte i september at de største varehandlerne i Thailand skal slutte å bruke engangsplastposer fra og med januar 2020.

KJENT SJØKU: Denne åtte måneder gamle sjøkua ble verdenskjent etter at den strandet i Thailand i april. Den døde like etter av store mengder plast i magen. Foto: Sirachai Arunrugstichai / AFP

Tidligere i år døde den kjente sjøkua Mariam av plast i magen.

Bilder av den åtte måneder gamle foreldreløse sjøkua gikk verden rundt etter at den hadde strandet på en strand i Thailand.

Det er bare noen få hundre slike sjøpattedyr igjen i Thailand.