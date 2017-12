Hjemløse i England skal få gratis mat og klær fra automat

Fersk frukt, sandwicher, energikjeks og sjokolade. Men også sukker, tannkrem og bind.

Dette er bare noe av det som blir tilgjengelig når verdens første automat for hjemløse åpner i Nottingham i England i begynnelsen av desember.

Det er hjelpeorganisasjonen Action Hunger som står bak nyvinningen.

– Våre maskiner vil gi samfunnets mest sårbare muligheten til å tilfredsstille det mest grunnleggende behovet - livets opphold, skriver organisasjonen på sin nettside.

Planen er å sette i gang med enda en automat i Manchester i januar og en tredje i New York i februar.

DØGNÅPEN: Nøkkelkortet skal gi hjemløse adgang til automaten med mat og andre varer døgnet rundt. Foto: Illustrasjon: Action Hunger

Tre om dagen

Brukerne – de hjemløse – vil få tildelt nøkkelkort som gjør at de kan få ut tre ting fra automaten hvert døgn.

Matvarene som automaten skal fylles med blir donert av supermarkedkjedene Waitrose, Tesco og Sainsbury's. Noe vil også komme fra grupper som gir bort mat som ellers ville ha blitt kastet.

Kortene blir utstedt i samarbeid med frivillige organisasjoner som allerede tilbyr hjemløse lunsj, rådgiving, dusjfasiliteter og medisinsk hjelp, skriver Thomson Reuters Foundation.

UTVIDER: Slik skal gratisautomatene som se ut. Action Hunger starter i Nottingham, men utvider til flere britiske og amerikanske byer etter hvert. Foto: Illustrasjon: Action Hunger

På den måten får brukerne den personlige hjelpen og kontakten som en maskin ikke kan gi. Automatens fordel er at den er åpen døgnet rundt.

Rekordmange sover på gaten

Hver natt sover flere enn 4100 mennesker på gaten i England, ifølge organisasjonen Crisis. Tallet har aldri før vært så høyt.

Britene kaller dem «rough sleepers» på grunn av de tøffe forholdene de lever under. Faren for å bli utsatt for vold er for eksempel nesten 17 ganger høyere enn for befolkningen ellers.

Disse såkalte «rough sleepers» blir prioritert når nøkkelkortene til gratisautomatene skal deles ut.

Nå som vinterkulden har meldt seg, starter også den travleste tiden for organisasjoner og grupper som vil hjelpe de hjemløse.

Og tallet på mennesker som ikke har et fast sted å bo øker i Storbritannia.