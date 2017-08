– Hjemmet mitt er ødelagt. Det kommer til å ta veldig lang tid å reparere alt dette, sier den gamle norske damen når hun for første gang får seg hva vannet har gjort.

Rita-Anja Huste fikk i dag komme inn igjen i huset sitt i Spring nord for Houston.

Veien utenfor, Panther Peak drive, er fortsatt fylt av vann og fortauene er som en gjørmete skøytebane.

– Vi kom oss ut, det kunne ha vært mye verre, sier sønnen Ken.

Ken Huste kom til Houston sammen med moren i 1983. Han flyktet herfra i en liten båt sammen med kona Tenley og sønnen på tre på søndag.

Nå har begge husene gjørme på gulvet, og store skader på vegger og inventar.

Inne i huset til Rita-Anja sto vannet tretti centimeter opp fra gulvet, inne hos sønnen Ken var det litt lavere.

Gulvene i begge husene til familien Huste er dekket av gjørme. Mange av de antikke møblene har skader, men mye er også mulig å redde. Foto: Lars Os / NRK

Det er sterkt å komme tilbake

Nede i sentrum er det mange som ikke aner hvordan det ser ut hjemme hos dem.

En lang kø av mennesker venter på å slippe inn i det enorme konferansesenteret som er omgjort til bolig for 10 000 mennesker.

Barna i familien German viser med hendene hvor høyt vannet sto da de måtte rømme fra leiligheten i Houston.

Familien med fire barn bor hos noen venner, men er her for å få bleier, mat og andre ting de trenger.

Nesten 30 prosent av Houston var dekket av vann i går.

Like ved skyskraperne i sentrum er undergangen under motorveien full av vann. En politimann druknet i bilen sin i en slik undergang da han var på vei til jobb på søndag.

Anja-Rita holder hardt fast i sønnen Ken. Hun tror den verste tiden er den som kommer. Nå må hun bo et annet sted mens vegger og gulv blir byttet ut. Foto: Lars Os / NRK

Flomvannet er i ferd med å trekke seg tilbake, men søndag var det fortsatt vann i Panther Park Drive der Anja-Rita Huste bor. Foto: Lars Os / NRK

Lang gjenoppbygging

Parken ved huset til Ken Huste er blitt til en innsjø. Bilen han flyttet til parkeringsplassen ved skolen i nærheten er så full av vann at den må kondemneres.

Men de er i live, og de har fortsatt et hjem, selv om det vil ta tid før de kan bo der igjen.

– Jeg har mistet hele hjemmet mitt, sier Anja-Rita mens hun gråtende holder rundt sønnen.

– Nei da, vi kan bygge det opp igjen, det går bra, sier Ken trøstende.

– Men hva skal vi gjøre i mellomtiden?

Nå begynner gjenoppbyggingen. Naboen er allerede i gang, og det ligger pakker med laminat utenfor garasjen.

Ken tror det vil ta tid før han og familien kan flytte tilbake, for mange vil trenge nye gulv i Houston.

Familien German i Houston måtte flykte da vannet fra den tropiske stormen Harvey kom inn i leiligheten deres. Nå vet de ikke hvordan det ser ut hjemme. Foto: Lars Os / NRK