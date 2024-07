Hjelpeorganisasjoner: – Israel blokkerer nødhjelp

En liten gutt i sandaler leter etter mat i søppeldyngen på Gaza.

I brennende hete, med mangel på rent vann og mat har levekårene blitt nesten ulevelige etter åtte måneder med krig, sier flere hjelpeorganisasjoner.

Men nødhjelpen uteblir.

Israel har gått systematisk til verks for å blokkere nødhjelp, sier 13 store hjelpeorganisasjoner.

En ung gutt leter etter mat i søppeldyngen. Foto: Reuters

– Israel endrer reglene for hva som er lov

Dina Hovland er styreleder for Leger uten Grenser.

– Det har alltid vært vanskelig å få inn nødhjelp, men nå er det nesten ingenting. Fra 6. mai har vi ikke fått inn et plaster en gang.

– Hvorfor ikke?

– Vi står klare for å sende det inn, men Israel endrer hele tiden reglene for hva som er lov å ta inn. Det er utfordrende.

Shaina Low fra Flyktninghjelpen forteller at de har 47 lokale ansatte på Gaza som selv har blitt fordrevet fra sine hjem.

– Israel, som okkupasjonsmakt, har en forpliktelse til å sørge for at de humanitære behovene til den okkuperte befolkningen blir dekket, skriver Low til NRK.

– Til tross for disse forpliktelsene, fortsetter Israel å forhindre åpningen av alle landoverganger til Gaza for å levere hjelp.

Ifølge Low åpnes overgangene sporadisk, og begrenset bistand har kunnet komme inn.

– Gjentatte og pågående fordrivelser av sivile i Gaza gjør det vanskelig å reagere effektivt og hindrer oss i å nå de som trenger det, skriver Low.

Ved Kerem Shalom-grenseovergangen prøver flere Israelske aktivister å hindre at nødhjelpen kommer inn.

Aktivistene stod også ved Ashod havn, sør for Tel Aviv. Foto: AP

Israel har flere ganger avvist at de blokkerer nødhjelp og har anklaget FN og andre hjelpegrupper for at det er de som ikke greier å levere hjelpen.

David Mencer, talsperson for den israelske regjeringen hevder også at 211 lastebiler med nødhjelp kom inn i Gaza fra Kerem Shalom.

– I tillegg kom åtte lastebiler fra Gaza-siden av grenseovergangen Erez og 103 fra Gaza-siden av Kerem Shalom, sa Mencer.

I et fellesbrev skriver hjelpeorganisasjonene at Israel kun har lagt til rette for 53 av de 115 forsendelsene organisasjonene har planlagt.

Ifølge organisasjonen Oxfam brukte de fem uker på å transportere 1600 pakker med mat fra Jordan til Gaza, en reise som «ikke burde ta mer enn seks timer».

Trappet opp angrep

– Hvor skal vi gå, spør alle seg. Og ingen vet svaret, sier Aya Mohammed fra Rafah, som nyhetsbyrået Reuters snakket med gjennom tekstmelding.

Israel har den siste tiden trappet opp angrep, både fra luften og bakken.

Mange palestinere har flyktet sør på Gaza, der det skulle være «trygge soner «for sivile ifølge det israelske forsvaret.

Dødstallene har steget gjennom helgen. Flere sørger over familiemedlemmer i Deir al-Balah, på Gaza. Foto: Reuters

Samtidig har Israel bombet både sentrale og sørlige Gaza gjennom helgen og mandag.

Hjelpeorganisasjoner sier at de «trygge sonene» Israel har opprettet nå har blitt til «aktive kampsoner». I tillegg går de hardt ut mot Israels bombing av FN-skoler.

Israel har bombet fem skoler

I helgen bombet Israel flere skoler sør på Gaza. Skolene drives av FN-organisasjonen for palestinske flyktninger UNRWA, og mange hadde søkt tilflukt der med provisoriske telt.

Lørdagens angrep i Khan Younis er et av de blodigste på flere uker. Bilder og videoer fra angrepet viser folk som febrilsk prøver å redde ut sårede og drepte fra flammer og røyk etter angrepet.

FN-skolen i Nuseirat er en av skolene som Israel bombet de siste dagene. Foto: AFP

Den israelske hæren (IDF) hevder at bygningen ble brukt som skjulested for Hamas og ble brukt som base for angrep rettet mot Israel.

IDF hevder de har fått bekreftet at Rafa Salama ble drept i angrepet mot Al-Mawasi-leiren på lørdag.

Hamas på sin side avviser at noe militær besetning ble truffet av angrepet.

– Bakken ristet under føttene mine og støvet og sanden steg opp til himmelen. Jeg så parterte kropper overalt. Jeg har aldri sett noe lignende, sa Mohammed.