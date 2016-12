Hjelpeorganisasjoner får beskjed om å forlate evakueringsområdet i Aleppo

Hjelpeorganisasjonene og deres biler ble bedt om å forlate området uten at de fikk noen videre forklaring, opplyser hjelpeorganisasjonene selv, ifølge Reuters.

– Jeg går ut ifra at det er russerne som har gitt denne beskjeden, sier Elizabeth Hoff, som leder arbeider for WHO i Aleppo til Reuters.

Syrisk statlig TV meldte tidligere i dag at opprørere hadde blokkert veien bussene med evakuerte skal kjøre, og at de forsøkte å smugle ut fanger.

Ifølge russiske medier så skal evakueringen av de frivillige i Øst-Aleppo nå være over og at det nå kun er ytterliggående militante igjen i området.

– Den russiske operasjonen med å evakuere opprører og deres familier fra Øst-Aleppo er nå ferdig. Nå er det kun militante grupper og ytterliggående militser som har skutt mot syriske soldater som er igjen i området, heter det i en uttalelse fra det russiske forsvarsdepartementet.

Samtidig melder det syriske militæret at evakueringen er utsatt ikke avsluttet, og de får støtte fra den tyrkiske utenriksministeren.

Motstridende opplysninger

Situasjonen i den borgerkrigsherjede byen er uoversiktlig og informasjonen som kommer ut fra området er sterkt preget av propaganda fra begge sider.

Ifølge den statlige TV-kanalen er årsaken til evakueringen ble stoppet at opprørere hadde skutt mot en kolonne ved en veisperring.

– Evakueringsoperasjonen har blitt innstilt på grunn av at opprørerne ikke klarte å respektere vilkårene for avtalen, sa kilden til nyhetsbyrået AFP.

Samtidig fortalte en opprørstalsmann og en opposisjonsvennlig TV-kanal at det var en sjiamilits som hadde åpnet ild mot bussene.

Tyrkiske myndigheter på sin side hevdet at ingen angrep konvoien med busser, og at det er russerne som et ansvarlig for sikkerheten.

Flere tusen evakuert

Frem til nå har flere tusen innbyggere fra Øst-Aleppo blitt evakuert og Elizabeth Hoff fra Verdens helseorganisasjon har overvåket det hele.

– Vi hadde over 50 sykebiler som tok imot syke og sårede og operasjonen vil fortsette. Det som imponerte meg mest var at ingen sjekket deres identitetskort. Det var en blanding av menn, kvinner og barn og alle fikk fritt leide ut, fortalte hun NRK i dag tidlig før evakueringen ble stanset.

Fortsatt anslås det at rundt 50.000 sivile er igjen i det lille området som er igjen av det tidligere opprørskontrollerte Øst-Aleppo.

Det er har ikke lykkes NRK å komme i kontakt med Elizabeth Hoff etter at evakueringen stanset.