Israel har trappet opp sin militære operasjon på Gazastripen.

De som forsøker å hjelpe har aldri opplevd en så kritisk situasjon.

– Vi har 320 palestinske kolleger og 22 internasjonalt ansatte på bakken. Til tross for det, får vi gjort forsvinnende lite, sier Lindis Hurum, generalsekretær i Leger uten grenser.

Hun føler at ordene er brukt opp.

Hun har fått beretninger om ansatte som må operere uten anestesi, kvinner som skal føde, folk som ikke kan flykte noe sted.

– Altfor mange sivile, uskyldige liv, mennesker som deg og meg, er livredde og kommer til å miste livet innen dagen er omme, sier Hurum.

En såret palestinsk kvinne holder hånden til et omkommet familiemedlem utenfor hjemmet sitt i Gaza by 23. oktober. Foto: Abed Khaled / AP

Uten kontakt

Nå har de, som omtrent alle andre organisasjoner, mistet all kontakt med sine ansatte inne i Gaza. Nett- og telefonforbindelsen er brutt.

– Det gjør oss ytterligere bekymret, hvis det i det hele tatt er mulig ... Vi får ikke høre om de er i live. Mange av dem har nå som hovedoppgave å redde seg selv. Men noen av dem nekter å gi seg, og jobber her og der, sier Hurum.

Hun har aldri opplevd noe liknende.

– Jeg har jobbet i krigssituasjoner, og det er alltid krevende, men jeg har fått gjort noe. Det å være til stede, se de enorme behovene, og ikke få gjort spesielt mye, er ekstra krevende og vanskelig for våre ansatte, sier Hurum.

Hun er tydelig på hva som må skje. En umiddelbar våpenhvile må på plass. Den «samvittighetsløse» blokaden må opphøre.

– Verdens ledere, og det inkluderer norske ledere, kan ikke bare stå og se på denne grusomme likegyldigheten til menneskeliv, denne humanitære krisen uten sidestykke, sier Hurum.

Lindis Hurum på jobb for Leger uten grenser på båten Bourbon Argos i Middelhavet i 2015. Foto: Francesco Zizola / Francesco Zizola/NOOR

– Ikke engang en dråpe i havet

Mens rakettene regner ned over Gaza, står de sivile uten vann, strøm, kloakksystemer, legehjelp eller mat.

– Folk mangler alt. Det er en befolkning som nærmest blir sultet ut. Det minimale som kommer inn over grensen til Egypt er ikke engang en dråpe i havet, sier Gry Ballestad, leder Utvikling og humanitært samarbeid i Norsk Folkehjelp.

Israelske styrker om bord på et pansret kjøretøy utenfor byen Sderot i Sør-Israel. Foto: ARIS MESSINIS / AFP

Hun ber, som Hurum, om at blokaden må løftes.

– Det er Israel som må skru på vannet, og Israel må skru på strømmen, sier Ballestad, og fortsetter:

– Å stenge all tilgang til livsnødvendigheter til en befolkning på 2,4 millioner, det er under ingen omstendigheter akseptabelt. Å bombe en sivilbefolkning og drive over halve befolkningen på flukt uten at de har noen trygge steder å komme til, det er heller ikke på noen måte akseptabelt.

Gry Ballestad, leder Utvikling og humanitært samarbeid i Norsk Folkehjelp. Foto: Tom Ingebrigtsen

Heller ikke Ballestad får kontakt med sine kollegaer inne i Gaza.

Hun er bekymret for at sykdommer skal begynne å spre seg, ber om at drapene på sivile må stanse, ber om at verdenssamfunnet gjør alt de kan.

– Vi kan ikke stå og se på at befolkningen i gata blir bombet og sultet ut. Alle som har noe som helst innflytelse på partene må jo nå presse for en våpenhvile, sier Ballestad.

En palestiner lager mat over bål i Rafah sør på Gazstripen 28. oktober 2023. Foto: Hatem Ali / AP

Ett livstegn

I havet av usikkerhet har i hvert fall én beskjed fra én av Redd barnas 28 ansatte i Gaza kommet frem. Det sier Gunvor Knag Fylkesnes, direktør for politikk og kommunikasjon i Redd barna.

– Vi har fått et livstegn fra en av våre ansatte, som er den eneste som har nett akkurat nå. For øyeblikket er det rolig, men det kan snu når som helst.

Fylkesnes sier de er veldig bekymret for situasjonen til barna i Gaza.

– Det er allerede altfor mange barn som dør i Gaza. Det dør et barn hvert tiende minutt. Det er uholdbar situasjon. Nå haster det for partene å bli enige om en våpenhvile, og sikre at det kommer humanitær hjelp inn i Gaza.

Legene som venter

Kirurgen Erik Fosse og anestesilegen Mads Gilbert i Norwegian Aid Comittee (Norwac) har i en årrekke reist ned til Palestina for å hjelpe under kriser.

Situasjonen nå er betydelig verre.

– Vi ser at dette er en humanitær krise av dimensjoner vi ikke har sett i moderne tid, sier Fosse.

Mads Gilbert gir legehjelp til en pasient på et sykehus i Gaza i 2018. Foto: Erik Fosse/NORWAC

Legene har ventet i to uker i Kairo på å reise inn, men får ikke lov. De vil prøve på nytt.

– Det var veldig frustrerende å vente. Vi har i samarbeid med UD skaffet medisinsk utstyr vi visste de trengte. Utstyret fikk vi sendt med den første konvoien som ble sluppet inn. I går fikk en delegasjon fra Røde Kors slippe inn. Det er et lyspunkt. Derfor har vi søkt på nytt via den norske ambassaden om å få slippe inn, sier Fosse.

Erik Torgeir Fosse, er til vanlig lege og professor i medisin ved Universitetet i Oslo. Foto: Frode Fjerdingstad / Nrk

Får ikke ringt ambulanser

Også Røde Kors befinner seg plutselig uten verktøy, uten kommunikasjon.

I går fikk de endelig sendt inn ambulanser over den egyptiske grensen.

Seks leger fra Røde Kors, samt fire andre spesialister fra Den internasjonale Røde Kors-komiteen, i tillegg til seks hjelpebiler, kom seg forbi grenseovergangen Rafah og inn til Gaza fredag.

Medlemmer av den palestinske Røde halvmåne deler ut nødhjelp i Khan Younis på Gaza, 25. oktober. Foto: PALESTINE RED CRESCENT SOCIETY / Reuters

Nå vet de ikke hvordan det går med dem eller noen av de 5000 ansatte eller frivillige som jobber for Røde halvmåne.

– Ledelsen i Røde halvmåne har ikke noe kommunikasjon med dem. Det betyr også at de sliter med å levere helsetjenester. Folk som er berørt, eller skadet, av angrepene får ikke ringt inn, som også gjør at de sliter med å få sendt ut folk til de riktige stedene, sier Jørgen Haldorsen, utenlandssjef i Norges Røde Kors.