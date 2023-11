Hizbollah-sjef hevder de ikke var involvert i angrepet mot Israel

Lederen for den sjiamuslimske bevegelsen Hizbollah holdt fredag ettermiddag en TV-sendt tale. Det var stor spenning om hva Hassan Nasrallah kom til å si og signalisere.

Han har inntil i dag ikke kommentert krigen mellom Israel og Hamas, selv om Hizbollah regnes som en av Hamas' nærmeste allierte.

Den store frykten er at Hizbollah skal gå inn i krigen og utløse en stor regional krig.

– Denne kampen er fullt og helt palestinsk, for det palestinske folket. Den har ingen forbindelser til andre regionale konflikter, sa Hassan Nasrallah i starten av talen.

Det store spørsmålet som har vært ubesvart, er om Hamas fikk hjelp av Hizbollah til å planlegge sjokkangrepet mot Israel 7. oktober.

– Avgjørelsen om å iverksette angrepet var 100 prosent palestinsk. Og de skjulte planene og avgjørelsen om å gå til angrep for alle, fortsatte Hizbollah-lederen.

Ødeleggelsene var stor i kibbutzen Kfar Aza, som ble angrepet av Hamas-krigere 7. oktober. Barn og voksne ble drept i angrepet, andre ble bortført og holdes fremdeles som gisler av Hamas. Foto: EVELYN HOCKSTEIN / Reuters

Hyller «martyrene»

Det har kommet grufulle øyevitnefortellinger om hva som skjedde i de israelske byene, landsbyene og kibbutzene da Hamas-krigere og Hamas-tilhengere angrep.

Nasrallah, selv om han hevder at han ikke var involvert, kaller beslutningen om å gå til angrep på Israel som «riktig», «klok», «modig» og «kom på riktig tidspunkt».

Han betegner den pågående krigen som «en avgjørende kamp».

Store deler av husene i flyktningleiren Jabalia på Gazastripen ligger i ruiner etter de israelske angrepene. Foto: Abed Khaled / AP

La ansvaret på USA

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har begrunnet de pågående angrepene mot Gazastripen som nødvendig for å utslette Hamas politisk og militært. Når dette er gjort, vil andre ta over styringen av Gazastripen. Hvem «andre» er, vil ikke Netanyahu gå inn på.

Hassan Nasrallah hevder den største feilen Israel gjør, er å sette seg mål som ikke kan oppnås.

Hizbollah-lederen er vel kjent for sin antiisraelske og antiamerikanske holdninger og utsagn. Han la ikke uventet ansvaret for situasjonen på USA, og sa at Israel kun er et redskap for USA.

USA på sin side, ved både president Joe Biden og utenriksminister Antony Blinken, har gjentatte ganger advart Hizbollah mot å blande seg inn i krigen.

Nasrallah hevdet det er USA som legger hindringer i veien for en våpenhvile og stans i angrepene, til tross for at både Blinken og Biden har bedt israelerne om å besinne seg i sin gjengjeldelse etter 7. oktober-angrepet.

I talen sa også Nasrallah at det første målet er å få stanset aggresjonen mot Gazastripen, og at alle arabiske land må jobbe utrettelig for dette. Det andre målet er at Hamas og folket i Gaza vinner.

Hizbollah-lederen sa at hvis resten av verden ønsker å forhindre en regional storkrig, må angrepene opphøre umiddelbart.

Libanon har de siste tiårene blitt dratt inn i flere konflikter mellom Hizbollah og Israel. Folk i landet fulgte derfor spent med på hva Hizbollah-lederen ville si. Foto: ANWAR AMRO / AFP

Advarer Israel mot å angripe

Hizbollahs militære del er en svært mektig styrke, utstyrt med moderne våpen og mange menn – og langt mer slagkraftig enn Hamas.

Fakta om Hizbollah Ekspander/minimer faktaboks Sjiamuslimsk bevegelse dannet i 1982 som et svar på Israels invasjon av Libanon.

Ledes av Hassan Nasrallah (63).

Støttes av Iran, som også bidro til å grunnlegge bevegelsen.

Har en militær og en politisk gren. Partiet og organisasjonen er lovlig i Libanon, er representert i nasjonalforsamlingen og har inngått i regjeringer.

Regnes som en betydelig maktfaktor i Midtøsten og antas å være i besittelse av et forholdsvis stort antall kort- og mellomdistanseraketter.

Står på USAs terrorliste. Hizbollahs militære gren er oppført på EUs terrorliste. Kilde: NTB

Hamas har bedt sin allierte om å engasjere seg, men så langt har svaret fra Hizbollah vært begrenset.

De har skutt raketter mot ulike mål i Nord-Israel, men i mindre omfang enn fryktet.

Nasrallah sa i talen at det er viktig å holde israelske styrker «beskjeftiget på andre kanter» enn Gazastripen.

I går ble 19 raketter sendt mot ulike mål i Nord-Israel. Det israelske forsvaret svarte med å angripe infrastruktur, et militært hovedkvarter, rakettoppskytingsstillinger, våpenlagre og militæranlegg på libanesisk side.

Gjerdet rundt en israelsk militær installasjon på okkupert land sørøst i Libanon, som ble ødelagt i et rakettangrep fra Hizbollah. Foto: Hussein Malla / AP

Men Hizbollah-lederen gjorde det klart at «tilbakeholdenheten» ikke trenger å vare, og advarte sterkt Israel mot å angripe Libanon. Og han la til at de er ikke redde for de amerikanske krigsskipene som har posisjonert seg i Middelhavet.

– Amerikanske krigsskip skremmer oss ikke. Og til USA sier vi dette: De som bekjempet dere i Libanon på tidlig 1980-tallet er fortsatt i live.

Må forhandle gislene fri

Nærmere 240 gisler – etter at Israel har fått mer oversikt over alle som forsvant under angrepene 7. oktober – sitter fanget på ukjente steder på Gazastripen.

– Israel kan bare få tilbake gislene gjennom forhandlinger, var kommentaren fra Hassan Nasrallah.

Den israelske regjeringen og forsvarsledelsen mener den intense bombingen av Gazastripen vil presse Hamas til å løslate dem. Statsminister Benjanmin Netanyahu avviste igjen på fredag å gå med på en våpenhvile før alle gislene er løslatt.

Den amerikanske utenriksministeren Antony Blinken, som møttet Netanyahu i Tel Aviv, tar derimot nå til orde for «humanitære pauser», det vil si stans i krigføring på bestemte tider.

Dette for at større mengder med nødhjelp kan komme inn og videreformidlet til sivilbefolkningen, at skadde sivile og utenlandske borgere kan få slippe ut og forsøkene på å få løslatt gislene intensivieres.

Følg utviklingen i NRKs Nyhetssenter: