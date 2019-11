Hivju avslører: – Det ble laget en alternativ Game of Thrones-avslutning

I etterkant av aller siste episode av «Game of Thrones» på HBO, var det mange reaksjoner.

Flere var skuffet over en så «tam» finale på den episke fortellingen fra Westeros, andre mente at serien hadde sviktet kvinnene som gjorde serien så flott.

En stor gruppe fans samlet seg og krevde blant annet at HBO lagde en åttende og siste sesong. «Denne serien krever en siste sesong som gir mening», heter det i underskriftskampanjen på change.org.

Nå viser det imidlertid seg at det faktisk ble laget en alternativ Game of Thrones-slutt.

I et intervju med nettstedet The Metro forteller norske Kristofer Hivju, som spiller en av hovedrollene i serien, at:

– Vel, vi filmet faktisk en alternativ avslutning. Det var mest for moro skyld, men jeg vet ikke om jeg har lov til å fortelle om det.

– Det var gøy

På en Game of Thrones-fest i går i London var flere av skuespillerne fra serien samlet, og det var da Hivju kan ha forsnakket seg.

Når han ble spurt om hvilke skuespillere som var med i den alternative finalen, ville han ikke si så mye:

– Det vil jeg ikke si. Men det var gøy! ler Hivju.

I et intervju med NRK fortalte Kristoffer Hivju at han synes finalen i Game of Thrones både var vakker, grusom, trist, provoserende og frustrerende. Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK

I serien spiller han Tormund Giantsbane, lederen av «det frie folk».

Tidligere har Hivju sagt at han synes slutten både er vakker, grusom, trist, provoserende og frustrerende.

Teoriene florerte

Under innspillingen av sesongfinalen fikk heller ikke skuespillerne vite hvordan siste episode skulle være før de måtte øve på replikkene.

Hivju forteller at det var mange ulike teorier, både på settet og blant fans.

– Det morsomme er at etter sesong syv hadde jeg mine teorier, fansen hadde sine, og alle skuespillerne hadde sine teorier. Det var tusenvis.

En av mange teorier før Game of Thrones-finalen var at Daenerys ville bli dronning. (OBS, spoiler-alliert): Slik ble det ikke. Foto: HBO

Og det var ikke bare fansen som ble overrasket over sesongavslutningen:

– Det var mange ting jeg ikke så komme; det var det overraskelseselementet som jeg likte, sier Hivju.

Om vi noensinne får se den alternative slutten, er dessverre lite sannsynlig, skriver The Metro.

Men man vet aldri.