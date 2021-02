Hitlers toalettsete solgt for 126.000 kroner

Auksjonen fant sted hos Alexander Historical Auctions i den amerikanske delstaten Maryland, der en rekke nazieffekter gikk under hammeren.

De mest oppsiktsvekkende gjenstandene var tatt fra Hitlers feriested Berghof i de bayerske alpene. Blant dem var Hitlers personlige toalettsete, utført i hvitt treverk.

Toalettsetet ble solgt sammen med flere gamle bilder og avisutklipp. Foto: Alexander Historical Auctions

Toalettsetet ble stjålet av en amerikansk soldat som var med på plyndringen av Berghof i 1945.

Ragnvald Borch var en av de første amerikanerne på stedet. Han snakket flytende tysk og fransk, og ble sendt for å opprette kontakt med franske styrker.

President Bill Panagopulos ved Alexander Auctions opplyser til NRK at Borchs familie var norsk.

Adolf Hitler og Eva Braun brukte ofte Berghof som feriested i helgene. Hitler tok også imot en rekke gjester på eiendommen, deriblant flere statsledere. Foto: AP

Plyndret huset

Da Borch kom frem til Berghof, hadde eiendommen fått store skader etter å ha blitt truffet av britiske bomber og satt i brann av flyktende SS-soldater.

Hitler var død, men krigen var ennå ikke helt over.

De franske og amerikanske soldatene som var først på stedet begynte å plyndre inventaret, og Borch skal ha fått beskjed om at han kunne ta med seg det han ville.

Kjøperen fikk også med seg et bilde av Ragnvald Borch (til høyre), tatt utenfor ruinene av huset til Hitlers sekretær. Foto: Alexander Historical Auctions

Etter å ha tatt med seg to oljemalerier og en brystplate, fant Borch frem til Hitlers private bad og skrudde løs toalettsetet.

En annen soldat som hadde sikret seg en lysekrone som suvenir, skal ha spurt Borch hva han skulle med et toalettsete.

«Hvor tror du føreren satte ræva si?» skal Borch ha svart.

Berghof hadde god utsikt over de bayerske alpene, og var luksuriøst innredet. Huset ble revet i 1952, men «Ørneredet» på toppen av fjellet står fortsatt. Foto: AP

Sto til pynt i kjelleren

Setet ble sendt tilbake til Borchs familie i New Jersey. Som militærpoliti hadde han ingen problemer med å få sendt det fra Tyskland, og kona jobbet i postvesenet i USA.

Det ble satt til pynt i kjelleren, og ifølge Borchs sønn elsket faren å vitse om at Hitler hadde gjort mesteparten av grublingen sin på setet. Det var Borchs sønn som til slutt bestemte seg for å selge det.

Vinnerbudet var på 15.000 dollar, litt over 126.000 kroner.

Bill Panagopulos ved Alexander Auctions skryter av den unike gjenstanden.

– Dette var det nærmeste denne diktatoren noen gang kom til en trone. Man kan nesten ikke forestille seg planene denne tyrannen klekket ut mens han satt og tenkte på dette setet. Bildet av Hitler på tronen er bare latterlig, sier han.

Hitlers barberkopp ble tatt fra leiligheten hans i Berlin. Foto: Alexander Historical Auctions

Flere av Hitlers personlige gjenstander ble solgt på samme auksjon.

Hitlers barberkopp fra leiligheten hans i Berlin ble solgt for 21.250 dollar, og fire hårstrå fra hårbørsten hans gikk for 2250 dollar.

Et par blondetruser som tilhørte kona Eva Braun ble solgt for 1750 dollar, og nattkjolen hennes gikk for samme pris.

Les også: Kvinna i Hitlers badekar