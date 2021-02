Hit strømmer koronatrøtte turister fra hele verden

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi er klare til å ta deg imot med åpne armer, sier stemmen i reklamen over spektakulære dronebilder av Dubais mange attraksjoner.

Videosnutten har blitt sendt på TV-kanaler over hele verden, og i sosiale medier.

SOL OG SMITTE: Millioner av turister har dratt til Dubai, nå er smitten skutt i været. Foto: KARIM SAHIB / AFP

PR-kampanjene om Dubai som et fristed fra pandemiens herjinger har tydeligvis vært vellykket. For mens resten av verden har vært nedstengt, har folk flokket til Dubai.

Golf-instruktøren Zane Scotland er en av over 300 000 briter som reiste til den solfylte byen før nyttår, ifølge CNBC. 40-åringen orket ikke tanken på enda en nedstengning i Storbritannia.

TURISTMÅL: Zane Scotland er en av 300 000 briter som har besøkt Dubai de siste månedene. Foto: RULA ROUHANA / Reuters

– Da vi kom hit før nyttår kom det en nedstengning hjemme, så nå har vi bestemt oss for å forlenge visumet vårt og bli en måned, sier briten til nyhetsbyrået Reuters.

Nyttårsfest med bismak

Det var særlig den spektakulære nyttårsfeiringen ved verdens høyeste bygg, Burj Khalifa, som lokket mange i fjor.

Men sammen med nyttårsrakettene, som ble skutt ut fra det nesten én kilometer høye bygget, eksploderte også smitten.

Fra rundt 1000 koronatilfeller daglig har Dubai opplevd nesten 4000 tilfeller på det meste.

UT MED ET SMELL: En spektakulær nyttårsfest ga koronabakrus i Dubai. Foto: AHMED JADALLAH / Reuters

– Rett før nyttår fikk vi den nye varianten av koronaviruset, sier Sandra Mrad, akuttlege ved ett av Dubais mange private sykehus til NRK.

– Nå har vi pasienter som er sykere og mer krevende å behandle.

Den unge legen kom fra kriserammede Libanon til Dubai i fjor høst. Kontrasten mellom de to stedene var enorm.

– I Libanon manglet sykehusene alt i kampen mot Covid. I Dubai merker vi godt den enorme pågangen av pasienter, men vi er godt rustet. Her har vi noen av verdens best utstyrte sykehus med toppkvalifisert helsepersonell, sier akuttlegen.

REAGERER: Storbritannia har innført innreiseforbud fra De forente arabiske emirater på grunn av smittefare. Foto: ABDEL HADI RAMAHI / Reuters

Storbritannia er et av landene som har innført innreiseforbud fra De forente arabiske emirater på grunn av smittefrykt. Dermed ble det bråstopp for verdens travleste flyrute mellom London og Dubai, som i januar skulle frakte nesten 200.000 ferielystne briter til emiratet.

Covid-politi

Nå har myndighetene i Dubai strammet grepet. Da NRK besøkte byen nylig patruljerte politi og en armé av dedikerte covidansatte alle de kjente turistattraksjonene.

Folk ble høflig minnet på å holde avstand, bruke munnbind og respektere smittevernreglene.

STRENGT: Tusenvis av slike «covid-ansatte» minner besøkende på å overholde smittevernreglene i Dubai. Foto: AHMED JADALLAH / Reuters

– Husk tometeren, gløder det fra en storskjerm ved inngangen til stranda. Vi snakket med flere europeiske turister på populære Jumeira Beach.

– Vi var lei alle restriksjonene hjemme, og bestemte oss for å ta en ferie, sier en turist fra Frankrike. Mannen i 40-årene ligger på en solseng sammen med sin kone. Barna deres leker i krystallklare vannet noen meter unna.

NRKs Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, besøkte nylig Dubai.

I likhet med flere av de NRK snakker med ønsker heller ikke franskmannen å stille med navn og bilde. Turistene forteller at de er veldige varsomme med hva de legger ut fra Dubai-ferien i sosiale medier.

– Jeg orker ikke folks moralisering. Vi er bare på en ferie. Vi tar ansvar og beskytter oss godt, sier den franske turisten og viser frem doble munnbind, visir og desinfiseringsflasker som ligger ved siden av solkremen.

– Men det er folk her fra nesten 200 land. Er dere ikke redde for å bli smittet?

– Vi føler oss relativt trygge i Dubai. Se deg rundt. Alle holder avstand. Det er strengere smittevernregler her enn mange steder i Frankrike.

Avhengig av turisme

Men hvorfor går smittekurven i Dubai i været hvis det er så trygt her?

Fordi mange av stedene hvor turister samles ikke har respektert smittevernreglene, skal vi tro den myndighetsstøttede avisen Khaleej Times.

Turisme-myndighetene i Dubai sier at de i koronaåret 2020 utførte over 40 000 inspeksjoner. De avdekket mer enn 1000 brudd på smittevernreglene, og har stengt ned 62 populære turiststeder.

Nå trues restauranter, barer og utesteder med skyhøye bøter for brudd på reglene.

Bystaten med de mange skyskraperne er helt avhengig av turisme. I 2019 hadde Dubai over 16 millioner besøkende. Ingen andre steder i verden la turister igjen like mye penger som her, skriver den amerikanske finansavisen Bloomberg.

Da er det om å gjøre for turistdestinasjonen å få hjulene i gang igjen så fort som mulig.

SHOPPING: Kinesiske turister på besøk i gullmarkedet i Dubai.