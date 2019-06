Hit flytter de store teknologiselskapene – vil ikke bli som Silicon Valley

– Når du er på ditt mest produktive, da kan du komme på jobb, sier 29 år gamle Sarah Abboud og tar en slurk av iskaffen arbeidsplassens barista har laget til henne.

I de nye lokalene til Uber bestemmer de ansatte selv når de vil komme på jobb. Transportselskapet er bare ett av flere store teknologiselskaper som de siste årene har åpnet kontorer i Pittsburgh, midt i hjertet av det amerikanske rustbeltet.

– Det er mye talent her. Det var ikke noe annet sted du ville finne ekspertene. De satt alle her i Pittsburgh, forklarer informasjonsrådgiveren.

Sara Abboud er fornøyd med de nye lokalene Uber har flyttet inn i. I tillegg til å ha en egen barista, serverer selskapet de ansatte lunsj. Foto: Lars Os

– Ikke redde for å eksperimentere

En gang lå stålverkene på rekke og rad nedover elven her. I dag er gamle industrilokaler byttet ut med innovativ design og nyskapende produkter. Uber valgte å legge sitt hovedkvarter her for fire år siden, for det de tror er fremtidens fremkomstmiddel. I dag

I dag er det kun noen få stålverk igjen i regionen. Foto: Lars Os

jobber totalt 1200 ansatte, spredt på fire ulike lokasjoner, med å utvikle selvkjørende biler. Målet er at deres kunder en dag kan bestille disse via en app på mobilen.

– Men jeg tror det vil ta litt tid før folk overalt i verden kan hyre en selvkjørende Uber, sier Abboud og understreker at sikkerhetsdimensjonen er viktig for dem. Selskapet var involvert i en dødsulykke med en selvkjørende bil i 2018.

I desember 2018 startet Uber igjen med testkjøring her. Nå ruller deres, og fire andre selskapers, selvkjørende biler rundt på veiene i den gamle stålbyen.

– Vi har ikke vært redde for å eksperimentere, sier ordfører i byen, Bill Peduto.

Han mener mange offentlige etater og politikere, som ofte frykter å ikke bli gjenvalgt, er nettopp det.

Bill Peduto, som er ordfører i Pittsburgh, mener man må tørre å ta risiko for å lykkes.

Nå er både Amazon, Google og Facebook på plass. Mye av grunnen er miljøet rundt Carnegie Mellon University. Universitetet har fått sitt navn etter Andrew Carnegie, som en gang var verdens nest rikeste mann og stålbaron. Nå er universitet blant de fremste i verden på robotikk og automasjon.

– Hit kommer studenter fra hele verden. Akkurat nå har de mye fokus på kunstig intelligens, men her lages det også medisinsk utstyr for fremtiden, sier Matthew Travers. Han er forsker ved robotikkavdelingen, og leder mye av arbeidet her.

Travers har selv sett byen forandre seg på bare de seks årene han har vært her, og viser entusiastisk fram undervannsroboter, roboter som beveger seg som en slange, og til og med kniver med sensorer som han håper en dag skal kunne begynne å kutte selv.

Arbeidsledigheten i USA rekordlav – her var den høy

På 1980- og 1990-tallet var byen preget av stor depresjon og en arbeidsledighet på nær 20 prosent. Men nå blomstrer det igjen. I likhet med resten av USA, opplever byen nå en rekordlav arbeidsledighet.

Arbeidsledigheten i USA har ikke vært lavere på 50 år. I april falt den fra 3,8 til 3,6 prosent, noe som er det laveste siden desember i 1969. Også i mai holdt den seg på dette nivået, noe som er gode nyheter for president Donald Trump.

Og kampen om velgerne i Pennsylvania er allerede i gang. En av de viktigste slagmarkene i forkant av presidentvalget i 2020 kan komme til å bli nettopp her. Derfor strømmer nå mange av presidentkandidatene til staten Donald Trump vant i 2016 – en nøkkelstat demokratene håper å vinne tilbake i 2020. Ordføreren her, som tilhører det demokratiske partiet mener at Trump-administrasjonen ikke har æren for at det nå går så bra.

– Det har kun vært en forlengelse av det som ble gjort under Obama-administrasjonen, sier han.

Trump vil endre slagordet sitt

Før måtte folk som gikk på jobb med hvite skjorter, ha med seg et par ekstra på grunn av forurensingen. I dag er byen grønn. Ordføreren mener det ikke er noen vei tilbake, at Trump tenker feil når han vil reinvestere i kull.

Luften i Pittsburgh har blitt renere, og mens det tidligere var grått, er det i dag grønnfargen som setter sitt preg på byen. Foto: Lars Os

– Byene som er med på å bygge den neste økonomien, er byer som vil lede økonomien i fremtiden. Vi tror på det, og vi har tatt risiko for å være en del av det, sier han.

Men også presidenten mener å ha løsningen for regionen. Han er fornøyd med at U.S Steel nylig annonserte at de vil investere en milliard dollar i en av de få fabrikkene som ligger igjen i Pittsburgh-området og han ser det som en direkte konsekvens av hans toll på stålimport. Et frieri til alle dem som har mistet jobben i den gamle industrien - en velgergruppe republikanerne lyktes i å mobilisere ved forrige valg.

I området Lawrenceville dukker det stadig opp nye restauranter og utesteder, og husprisene øker. Flere mener det er et problem at prisene øker. Foto: Lars Os

Nå håper republikanerne at velgergruppen synes at Trump har «Made America Great Again». Derfor er det kanskje ikke så rart at det var i nettopp Pennsylvania Trump nylig foreslo å endre slagordet sitt til «Keep America Great».

Ordføreren har imidlertid troen på en ny verdensøkonomi der Pittsburgh leder an. Han tror vi har noe lære av den første industrielle revolusjonen der håndverkere bygde ting i mindre skala, og der kvaliteten – og ikke masseproduksjonen – var det viktigste i verden. Han vil lede an i den fjerde industrielle revolusjon. Han er også klar på at de skal gjøre det på en helt annen måte enn Silicon Valley eller Singapore:

– Pittsburghs verdensøkonomi skjønner at vi lagde luft det var farlig å puste inn, vi lagde vann som var giftig å drikke. Og vi skapte den største forskjellen mellom folk som eide og folk som jobbet, på fabrikkene. Vi skal ikke gjøre den samme feilen to ganger, avslutter han.