Historisk valgnederlag for Kennedy-familiens nye håp

Kennedy sitter i Representantenes hus og stilte til valg mot senator Ed Markey (74).

Kennedy er blitt spådd en lysende politisk karriere i flere år, og fikk blant annet støtte fra demokratenes mektige Nancy Pelosi før nominasjonsvalget.

Det hjalp lite. Han tapte mot den mer erfarne senatoren. Markey fikk 55,6 prosent av stemmene, mens Kennedy fikk kun 44,4 prosent.

– Vi har kanskje tapt i kveld, men vi har bygd en koalisjon som er fremtiden til det Demokratiske partiet, kommenterte han.

Dermed måtte Joe Kennedy innse at han var første medlem av det mektige Kennedy-dynastiet som tapte kampen om en senatsplass i delstaten Massachusetts.

Både John F. Kennedy, Robert F. Kennedy og Edward «Ted» Kennedy hadde et senatssete i Massachusetts fram til Edward Kennedys død i 2009.

Joe Kennedys far, Joe Kennedy II, hadde i tillegg et Massachusetts-sete i Kongressen fra 1987 til 1999.

Les også: Kennedy: – Bøller kan ikke måle seg med folket

Bestefaren til Joe Kennedy, Robert F. Kennedy, ble drept i et attentat i 1968. Foto: AP / AP

Tragedier har fulgt familien

Det er nå 60 år siden John F. Kennedy ble valgt som president i USA. Siden har flere Kennedyer forsøkt å nå det Det hvite hus.

Joseph Patrick Kennedy, som er hans fulle og hele navn, er barnebarnet til tidligere justisminister Robert F. Kennedy, som i likhet med sin bror, president Kennedy, ble drept i et attentat.

Han ble drept i California i 1968 mens han førte valgkamp for å bli demokratenes presidentkandidat.

Les også: Robert F. Kennedys sønn vil ha ny etterforskning av drapet på faren

Edward «Ted» Kennedy hadde også presidentambisjoner, men mislyktes med å bli nominert i 1980.

Dette skyldtes blant annet en hendelse i 1969, da han kjørte av veien ved Dike-broen ved Chappaquiddick Island og hans medpassasjer Mary Jo Kopechne druknet. Kennedy ventet tolv timer med å rapportere ulykken.

Den mektige Kennedy-familien har siden blitt fulgt av en rekke personlige tragedier, ikke minst da den populære sønnen til JFK, John Kennedy jr. omkom i en tragisk flyulykke i 1999, kun 38 år gammel.

Kennedy-familien i Washington Ekspandér faktaboks John F. Kennedy: Representantenes Hus 1947-1952, Senatet 1953-1961, president 20. januar 1961- 22. november 1963

Representantenes Hus 1947-1952, Senatet 1953-1961, president 20. januar 1961- 22. november 1963 Robert Kennedy: Senator 1965 - 1968

Senator 1965 - 1968 Edward (Ted) Kennedy: Senator 1962 - 2009

Senator 1962 - 2009 Joseph Patrick Kennedy (sønn av Robert): Representantenes Hus 1987-1998

(sønn av Robert): Representantenes Hus 1987-1998 Patrick Kennedy (sønn av Edward): Representantenes Hus 1995-2010

(sønn av Edward): Representantenes Hus 1995-2010 Joseph Kennedy III: Representantenes hus 2012 - 2020

– Navnet gir håp

Det har ikke forhindret Kennedy-klanen å fortsette å søke politisk makt.

– Det har vært et ønske fra familien om at det skal komme en Kennedy i Det hvite hus igjen.

Ole Moen har fulgt USA og amerikansk politikk i årtier som historiker og professor ved Universitetet i Oslo. Moen mener Kennedy-klanen fremdeles har ambisjoner om å få en Kennedy som president i USA..

– Navnet gir jo alltid håp, og han kan godt få en ny sjanse igjen. JFK måtte også kjempe en tøff kamp for å bli senator i sin tid, påpeker Moen.

– Kennedy-familien er jo et dynasti, det er myten om «Camelot», forteller han.

Begrepet stammer fra et intervju med Jaqueline Kennedy, som fortalte at presidentens favorittsang i mikalten «Camelot» var en tekst der kong Arthurs tid ble omtalt som «et kort, strålende øyeblikk».

USA-ekspert Ole Moen tror Kennedy får flere muligheter. Foto: Knut Falch / SCANPIX

– Ikke nødvendigvis slutten

Erin O'Brien, som er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Massachusetts-Boston, tror Joe Kennedy får flere sjanser.

– Det er ikke nødvendigvis slutten på Kennedy-mystikken, mener hun.

Hun tror likevel at mye av grunnen til at han tapte var at folk forbandt ham med privilegium eller arvet rikdom.

– Det er to ting som demokrater ikke leter etter blant folkevalgte, sier hun til AP.

– Jeg tror ikke siste ord er sagt.

President Donald Trump benyttet også anledningen til å kommentere Kennedy-nederlaget.

– Når en Kennedy taper i Massachusetts, viser det bare hvor langt til VENSTRE det partiet har gått, skriver han blant annet på Twitter.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.