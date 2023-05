Historisk valg i Tyrkia: Erdogan leder foreløpig

Det er duket for en valgtriller av det uvanlige i Tyrkia når president Recep Tayyip Erdogan og opposisjonsleder Kemal Kiliçdaroglu møtes i den andre og avgjørende valgomgangen.

De to største nyhetsbyråene i Tyrkia gir en ledelse til Erdogan. Samtidig er deres tall uoffisielle.

Det er tallene fra YSK som regnes som de offisielle.

Klokken 19.02 kom lederen Ahmet Yener for landets øverste valgmyndighet YSK med nye tall. Erdogan leder med 53.41 prosent, da var 75.42 prosent av urnene opptelt.

Begge nyhetsbyråene i landet melder at de nesten er ferdige med opptellingen.

– Man må ikke overfortolke tidlige tall i tyrkiske valg, sier Professor i Tyrkia-studier Einar Wigen og fortsetter:

– Fordi de i liten grad er representative. Små kretser telles gjerne opp først, og de store byene tar lengre tid og kommer inn senere.

Det gir ofte inntrykk av at de som er populære de mindre stedene ligger an til å vinne, men de endelige resultatene kommer ofte inn senere på kvelden, mener Wigen.

Bokhandler AL Aydogan håper veldig at sittende president Erdogan vinner. Foto: SIDSEL WOLD / NRK

– Han er en mann av folket, sier Erdogan-velger Ali Aydogan til NRK.

På spørsmål om hvordan han ønsker at Erdogan skal lede landet de neste årene hvis han vinner, trekker han frem økonomi.

– Vi har ikke så mye å klage over, vi er veldig fornøyde med ham. Jeg håper han kan gjøre noe med inflasjonen og økonomien, sier Aydogan.

Huseyin Kaya og konen spiser is etter å ha stemt på Erdogan i Istanbul. Foto: åse marit befring / nrk

Det er flere som har kjent på de harde tidene i Tyrkia.

I Istanbul møter NRK et ektepar som spiser is etter å ha avlagt stemme – til sittende president Erdogan.

– Erdogan vil stabilisere økonomien. Det kan ikke fortsette som nå. Jeg kjøpte akkurat iskrem og det kostet 50 lira, sier 67 år gamle Huseyin Kaya.

I en siste offensiv ba Kiliçdaroglu de tyrkiske velgerne om å «kvitte seg med dette autoritære regimet», da han kvitterte inn sin stemme i hovedstaden Ankara.

President Recep Tayyip Erdogan stemte samtidig i Istanbul sammen med sin kone Emine.

Der ba han velgerne sine om å «møte opp uten selvtilfredshet».

Men hvem er de to presidentkandidatene?

Tyrkias mektigste mann

Landets 12. president, Erdogan (AKP) har vært landets leder i to tiår; han satt som Tyrkias statsminister i perioden 2003–2014 og president siden 2014 og til i dag.

Nå kjemper han om å få en tredje presidentperiode.

Kemal Kiliçdaroglu er leder av det republikanske folkepartiet, CHP. Foto: Emrah Gurel / AP

Men til tross for at den 69 år gamle politikeren har vært favoritt inn i valginnspurten, er det ikke gitt at den sittende presidenten stikker av med seieren.

«Tyrkias Gandhi»

Med en mild og rolig røst, står «Tyrkias Gandhi» i sterk kontrast til Erdogan. Kemal Kiliçdaroglu, som han egentlig heter, leder CHP og er trolig Tyrkias viktigste opposisjonsleder.

Kiliçdaroglu har iallfall samlet den sterkeste motstanden Tyrkias mektigste politiker, Erdogan, har opplevd i løpet av sin periode som statsminister og president – selv om opposisjonen kom til kort i første valgrunde.

14. mai fikk Erdogan 49.4 prosent av stemmene, mens opposisjonsleder Kiliçdaroglu fikk 44.96 prosent.

I over 20 år har Erdogan styrt Tyrkia i en retning som har gjort landet stadig mer polarisert og autoritært.

Melder om angrep

Opposisjonens valgobservatører er blitt angrepet i en landsby sørøst i Tyrkia, ifølge nestlederen i Kemal Kilicdaroglus parti – Det republikanske folkepartiet (CHP).

Nestleder Özgur Özel skriver på Twitter at partiets observatører i provinsen Sanliurfa ble overfalt, banket opp og fratatt sine mobiltelefoner.

Årsaken, ifølge Özel, er at protesterte på uregelmessigheter i stemmegivningen.

CHP-politikeren Ali Seker var til stede, ifølge Özel. En lokal journalist tvitrer at Seker ble slått.