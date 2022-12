Historisk storm i USA

​​​​​​ – Dette er et alvorlig værvarsel, sa president Joe Biden under et pressemøte i Det hvite hus i går kveld. – Dette er ikke som en snødag man kanskje hadde som barn, dette er seriøse greier. Skal dere reise i julen, dra nå!

CNNs værmelding lillejulaften.

I dag kan det være for sent å komme seg av gårde. Flere tusen flyruter er innstilt, og et tjuetalls ruter med togselskapet Amtrack er kansellert. Det er kaoslignende tilstander i flere stater, og folk oppfordres til å holde seg hjemme.

Innstilte fly fra Chicago Foto: Nam Y. Huh / AP

Stormen som nå rammer store deler av østkysten og Midtvesten i USA, opptrer svært sjelden, kanskje bare en gang i hver generasjon. Fem delstater – Kentucky, Missouri, Oklahoma, Georgia og North Carolina – har alt satt i verk kriseplaner, og det ventes at flere delstater vil gjøre det samme.

Syklonbombe – et historisk værfenomen

Enkelte steder er det sprengkulde, og effektive kuldegrader helt nede i -40. Folk bes derfor om å ta forholdsregler for å unngå frostskader, noe man kan få i løpet av minutter i slik kulde.

Syklonbomber er værfenomen som ikke opptrer i Norge, forklarer meteorolog Terje Alsvik Walløe. Foto: Ole Reinert Omvik / NRK

– I Chicago er det minus 21 grader akkurat nå, og liten kuling. Det føles som minus 30 grader, forteller statsmeteorolog Terje Alsvik Walløe. – Mens i New York er det 12 plussgrader. Der vil de ganske snart oppleve et raskt temperaturfall ned mot minus 12–15 grader.

–Dette er en del av værfenomenet som kalles syklonbomber. Svært kald vind nordfra, som ikke støter på hverken fjellkjeder eller varmt hav. Dermed får den kalde vinden fritt leide nedover USA.

Farevarsel i Chicago Foto: Charles Rex Arbogast / AP

–I Norge har vi golfstrømmen som varmer opp vind som kommer nordfra, og derfor opplever vi ikke så raske temperaturfall, sier Walløe.

Sommerdekk på vinterveier

Stormen kommer når millioner av amerikanere skal reise hjem til jul. De som bruker bil får store problemer.

Advarsel fra veimyndighetene i Wisconsin: Vinterstorm på vei. Foto: John Hart / AP

Den amerikanske bilorganisasjonen AAA anslår at over 100 millioner amerikanere planlegger å kjøre mer enn 80 kilometer mellom fredag og 2. januar.

– Amerikanere på østkysten har ikke vinterdekk, forteller Tove Bjørgaas, NRKs korrespondent i USA. – Dette gjør at når de kjører på veiene så går ikke det så bra.

Huseieren min har bedt meg om å gjøre en rekke tiltak hjemme for at ikke rør skal fryse i huset, forteller Tove Bjørgaas, NRKs korrespondent i USA Foto: NRK

De som velger å bli hjemme, får også problemer i kulden. – Amerikanske hjem er ikke like isolert som norske hus. Derfor kan det bli svært kaldt også innendørs mange steder, forteller Bjørgaas.

Kaldt også i Texas

Det ventes at temperaturen raskt vil bli lavere også i Texas sør i landet.

Delstatens folkevalgte lover at det ikke blir noen reprise av kaoset i februar 2021, da en vinterstorm overveldet delstatens kraftnettverk, noe som medvirket til hundrevis av dødsfall.

– Jeg oppfordrer alle til å være så snill hør på lokale varsler. Mitt team er forberedt på å hjelpe lokalsamfunn, sa president Joe Biden i går kveld. Foto: Patrick Semansky / AP

Kulda har også nådd grensebyen El Paso og over grensa til Ciudad Juárez i Mexico.

Der holder migranter til utendørs i telt eller i midlertidige oppholdsfasiliteter mens de venter på å finne ut om restriksjoner som har gjort at mange ikke får søke asyl, blir fjernet.