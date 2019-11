Historisk seier for Demokratene i lokalvalg

3. november 2020 er det presidentvalg i USA.

Med under ett år igjen til det amerikanske veivalget, er det knyttet stor spenning til de mange lokalvalgene som går av stabelen i amerikanske delstater denne uken.

Onsdag morgen norsk tid har resultatene fra enkelte av dem begynt å bli klare.

Opptellingen viser tett løp flere steder, men også historiske endringer.

I den amerikanske delstaten Virginia har Demokratene overtatt flertallet i begge kamre i delstatsforsamlingen. Det er første gang på 23 år at Demokratene vinner i Virginia.

Demokratene Andy Beshear og Jacqueline Coleman jubler etter valget i Kentucky. Foto: Bryan Woolston / AP

Vinner terreng i viktige forstadsområder

Demokratene ser ut til å kunne innkassere to betydelige seire etter valgene denne uken, som viser at partiet fortsetter å vinne terreng i viktige forstadsområder.

Det får varsellampene til å blinke rødt hos republikanere, litt under ett år før president Trump etter alt å dømme står overfor gjenvalg, skriver The Hill.

I den normalt konservative delstaten Kentucky er resultatet meget jevnt mellom de to blokkene, men i natt erklærte demokraten Andy Beshear seg som seierherre i guvernørvalget.

Dersom den endelige opptellingen holder stikk, har demokraten Andy Beshear slått republikaneren Matt Bevin med kun 4600 stemmer når over 1,4 millioner stemmer er talt opp.

Den republikanske kandidaten Matt Bevin i Kentucky ser ikke ut til å ha vunnet frem. Foto: John Sommers II

Styrte unna Trump og Pence

Den republikanske kandidaten Matt Bevin har foreløpig ikke innrømmet nederlaget i Kentucky.

Kentucky er også hjemstaten til republikanernes majoritetsleder i senatet Mitch McConnell, som selv er på valg neste år.

Politiske analytikere i USA mener det er McConnell som vil avgjøre om republikanerne skal snu seg mot Trump i en eventuell riksrettssak. Slik kan han avsette Trump før presidentvalget for å eventuelt redde sin egen politiske fremtid.

På Twitter skriver president Trump at det kan tenkes at Matt Bevin ikke har lykkes, og at «falske nyheter vil klandre Trump!»

Mandag forsøkte president Donald Trump å gi ham drahjelp på et valgkamparrangement, og på Twitter er presidenten en aktiv del av heiagjengen for de ulike kandidatene.

Visepresident Mike Pence har også forsøkt å gi drahjelp til kandidater flere steder og har deltatt på arrangementer i både Kentucky og Virginia.

Men tapene i Kentucky og Virginia markerer en urovekkende start på Trumps egen kamp for gjenvalg, spesielt ettersom andre republikanere følger hans politiske stilling med argusøyne, skriver The Hill.

Trump ble ikke invitert for å delta i valgkamparrangementene for republikanere i Virginia, og en rekke kandidater i såkalte vippestater styrte i siste liten unna et møte med Pence.

Visepresident Mike Pence og republikaneren Tate Reeves. Etter tirsdagens guvernørvalg i delstaten Mississippi kan Tate Reeves puste lettet ut. Foto: Alyssa K Newton

Republikansk seier i Mississippi

I guvernørvalget i delstaten Mississippi vant republikaneren Tate Reeves med 53 prosent over demokratenes kandidat som fikk 46 prosent.

Mississippi er en av de mest konservative delstatene i USA.

Republikaneren Tate Reeves blir den tredje republikanske guvernøren på rad, da Demokratene kun har hatt nøklene til guvernørboligen i delstaten Mississippi i fire av de siste 25 årene.