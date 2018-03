Historisk flytur tok 17 timer

Det er gjort grundige undersøkelser før den lange flyruten ble opprettet. Noen passasjerer er overvåket med spesielle instrumenter som har samlet inn data om søvn- og aktivitetsmønstre, og når de spiser. Humør og sinnstilstand under reisen er også registrert.

Bedre komfort

Det er ikke mange flyvninger som er så lange som denne, og i antall kilometer, er den en av verdens lengste. Alle som har fløyet, kjenner til at det etter noen timer i lufta fort kan bli ubehagelig når krampene melder seg og blodomløpet blir dårligere.

Det er 14.498 kilometer fra Perth i Australia til London i Storbritannia Du trenger javascript for å se video.

14.498 kilometer er avstanden fra Perth til Heathrow i London, og det setter strenge krav til komforten for passasjerene. Målet til flyselskapet Qantas har vært å gjøre luftkvaliteten så bra som mulig og minske kabinstøy og turbulens, skriver avisen Daily Telegraph i Sydney.

Piloten, Lisa Norman kan i tillegg notere seg for rekorden med å ha fløyet den lengste turen med et Dreamliner-fly.

Pilot Lisa Norman kan også notere seg for enda en rekord. Hun satt bak spakene på Dreamlineren fra Boeing som har foretatt den lengste flyvningen. Foto: GREG WOOD / AFP

Fra propell til Dreamliner

Mye har skjedd siden flyselskapet Qantas lanserte sin første rute fra Sydney til London i 1947. Den gangen tok turen fire dager og hadde ni mellomlandinger underveis. Det har også vært en rivende utvikling siden de første jetflyene ble satt inn i kommersiell rutetrafikk på starten av 50-tallet.

Nå er det Boeings 787 Dreamliner som frakter passasjerene den lange veien fra Australia til Europa. Målet til Qantas er å opprette en rute også til Paris. Selskapet har allerede lisens for en slik rute.

Kabinpersonalet venter på å gå ombord til den historiske flyvningen mellom Perth og London. Foto: GREG WOOD / AFP

Ikke enestående

Selv om den nye direkte ruten fra Perth til London er lang, er den ikke enestående. Qatar Airways flyr direkte mellom Doha i Qatar og Auckland i New Zealand, en 14.535 kilometer lang flyvning. Emirates har også en langtur som går mellom Dubai og Auckland. Denne ruten er 14.200 kilometer lang.

Fremtidsdrømmer

Grensen for hvor lang en flytur kan og bør være, flyttes stadig. Sist høst fortalte Qantas-sjef Alan Joyce at selskapet er i gang med å undersøke muligheten for å fly enda lenger.

Det er ruten mellom Sydney og London som er den store drømmen, en tur som er beregnet å ta 20 timer og 20 minutter, en avstand på rundt 17.000 kilometer. Målet er å kunne starte direkteflyvningene mellom Sydney og London i 2022, og ruten blir da verdens lengste kommersielle flyrute. Men foreløpig er det ingen fly som kan være i lufta så lenge av gangen.

Airbus er allerede i gang med å utvikle en ultra-langdistanse-utgave av sin A350 og Boeing har lovet konkurranse med flytypen 777X som etter planen er ventet å settes i trafikk i 2020.