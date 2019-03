Historisk dom: Kardinal dømt til seks års fengsel for overgrep

Georige Pell er i en domstol i Melbourne dømt til seks års fengsel for voldtekt og andre overgrep mot to korgutter i 1996.

Den historiske dommen falt onsdag i den australske byen.

– Du nøt respekt og autoritet i din høytstående posisjon i hierarkiet i kirken. Ofrene dine hadde tillit til deg. Dette skapte et ekstremt ujevnt maktforhold som du utnyttet på det groveste, sa dommer Peter Kidd under straffeutmålingen.

– I mine øyne var oppførselen din preget av forbløffende arroganse, sa Kidd.

Høytstående geistlig

Pell var en av pave Frans' nærmeste rådgivere, og han har vært Vatikanets finansminister. Han er den mest høytstående geistlige som er anklaget og dømt for overgrep.

Overgrepene skjedde bare måneder etter at Pell ble erkebiskop i Melbourne.

Minstetiden for soning er på tre år og åtte måneder. Strafferammen i saken var på opp mot 50 års fengsel.

Dommer Peter Kidd la vekt på Pells alder og at han levde et «et ellers uklanderlig liv» i vurderingen av dommen.

Han understrekte at Pell ikke skal sone for det andre i den katolske kirken har gjort. Samtidig påpekte dommeren også at Pell ikke viste noen anger for sine handlinger.

Kidd omtalte overgrepene som nedverdigende og ydmykende for ofrene.

Pell avviser anklagene og vil anke dommen.

Flere må stå til ansvar

Kardinaler over hele verden har de siste årene blitt stilt til ansvar for overgrep eller for å ha skjult andres overgrep.

Sist uke ble den franske kardinalen Philippe Barbarin dømt til seks måneders betinget fengsel for å unngå å politianmelde en kjent pedofil prest.