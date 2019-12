En historisk debatt er i gang i Representantenes hus i Kongressen i USA.

I seks timer skal Demokratene og Republikanerne diskutere om president Donald Trump skal stilles for riksrett.

Etter alle solemerker er det nettopp det som vil skje. Demokratene har flertall i Representantenes hus.

Men det er Senatet, der Republikanerne har flertall, som skal fungere som jury i en riksrettssak.

Derfor vurderes det som svært lite sannsynlig at en riksrettssak ender med at Donald Trump faktisk fjernes fra presidentembetet.

Men det finnes også et annet alternativ. I stedet for å sende saken over til Senatet, kan Demokratene foreslå at Senatet vedtar en offentlig kritikk av president Trump, noe som krever langt mindre republikansk støtte.

Kveldens debatt og avstemning er uansett historisk: Stilles Trump for riksrett, vil det være tredje gang en president stilles for riksrett siden den amerikanske grunnloven ble skrevet på 1700-tallet.

PÅ VEI INN: Da Demokratenes flertallsleder Nancy Pelosi ble bedt om å kommentere situasjonen da hun var på vei inn til debatten i Representantenes hus, svarte Pelosi: «Jeg er trist». Foto: J. Scott Applewhite / AP Photo

Pelosi: – Trump er en «pågående trussel»

Demokratene mener blant annet Trump har misbrukt makten sin ved å holde tilbake militærhjelp til Ukraina.

De mener han på denne måten forsøkte å presse landets president til å få startet en etterforskning mot sønnen til politikeren som kan bli Trumps viktigste utfordrer i 2020-valget, Demokratenes Joe Biden.

Altså: At han gikk utover sine fullmakter som president i kontakten med en annen stat, for å skaffe seg en personlig fordel på hjemmebane.

Trump nekter for at han presset presidenten i Ukraina.

Det hvite hus har publisert et referat fra telefonsamtalen mellom Trump og den ukrainske presidenten.

Da Demokratenes mektige flertallsleder Nancy Pelosi gikk opp på talerstolen i Representantenes hus ved 18-tiden norsk tid, var hun – ikke uventet – svært kritisk til Trump.

Hun beskrev den amerikanske presidenten som en «pågående trussel» mot landets sikkerhet, og at Demokratene «ikke hadde noe valg» i spørsmålet om de skulle forfølge en riksrettssak.

– Det vi diskuterer i dag, er det som er et etablert faktum, at presidenten har brutt grunnloven, sa Pelosi.

HER HOLDES DEBATTEN: Det er her i kongressbygningen i Washington D.C politikerne diskuterer rettsrettstiltalen mot president Donald Trump. Foto: WIN MCNAMEE / AFP

Republikaner: – De hater denne presidenten

I debatten som pågår nå i kveld, er det svært harde fronter mellom Republikanerne og Demokratene.

Republikaneren Chris Stewart, som representerer delstaten Utah, hadde lite til overs for riksrettstiltalen mot Trump.

– Denne avstemningen har ikke noe å gjøre med Ukraina. Den har ikke noe å gjøre med maktmisbruk, Den har ikke noe å gjøre med motarbeidelse av Kongressen. Den handler om en ting, og bare en ting:

– De hater denne presidenten, sa Stewart, og viste til presidentvalget i 2016.

– De tror vi er dumme. De tror vi gjorde en feil. De mener Hillary Clinton burde være president, og de vil fikse det. De vil ta vekk min stemme og kaste den i søpla, sa Stewart.

Donald Trump har beskrevet riksrettsprosessen som «et kupp som undergraver USAs demokrati».