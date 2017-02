Historisk dårlig Donald Trump

Målingen er gjort av Quinnipiac University og viser at 38 prosent av velgerne synes Trump gjør en god jobb. 55 prosent mener at han gjør en dårlig jobb.

Kanskje aller verst for Det hvite hus: 63 prosent av velgerne sier Trump mangler dømmekraft, og 55 prosent mener at han ikke er ærlig.

– Synker som en stein

Ifølge nyhetsbyrået AFP har ingen andre presidenter i moderne tid hatt så dårlige målinger så tidlig i presidentperioden.

– President Donald Trumps popularitet synker som en stein, sier Tim Malloy, assisterende direktør for Quinnipiac-universitetets målinger

Trump selv har tidligere hevdet at alle negative meningsmålinger er «falske nyheter».

1323 stemmegivere er intervjuet over mobil- og fasttelefon over hele landet. Universitetet regner med en feilmargin på pluss/minus 2,7 prosent på målingen.

Ser mot nytt valg

Donald Trumps krig mot mediene har på ingen måte avtatt etter at han tok over som president. Målingen viser at mediene scorer 52 prosent mot Trumps 37 prosent på påstanden «forteller fakta om viktige saker».

Nå ser mange demokrater mot mellomvalget av kongressen i USA i 2018. Det fungerer ofte som en folkeavstemning om presidenten og demokratene håper å gjenerobre 24 seter og kontroll på Representantenes hus, noe som vil være et stort nederlag for Trumps.

Muren

En av årsakene til stormen rundt Trump er hans planlagte grensemur mot Mexico. USAs utenriksminister Rex Tillerson går løs på en utfordrende oppgave når han i dag besøker Mexico mens det stormer rundt Trumps mur, skriver NTB.

Trumps pressetalsmann Sean Spicer forsvarer forholdet til nabolandet Mexico. Her på en pressebrief 17. februar. Foto: KEVIN LAMARQUE / Reuters

Den amerikanske delegasjonen, som også inkluderer minister for innenlands sikkerhet John Kelly, landet i Mexico by onsdag. Forholdet mellom landene har fått seg en alvorlig knekk etter at Donald Trump presenterte sine planer om å bygge en mur ved grensen og Tillerson og Kelly får nå oppgaven med å pleie relasjonene.

På en pressekonferanse onsdag avviste Trumps pressetalsmann Sean Spicer at de to ministrene er sendt til Mexico for å rydde opp etter Trump.

– Vi har et veldig sunt og robust forhold med den mexicanske regjeringen og mexicanske tjenestemenn, sa Spicer.