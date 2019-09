Historisk dag endte i nederlag for Boris Johnson

Da medlemmene av Parlamentet tirsdag vendte tilbake til Westminster etter sommerferien, tok det ikke lang tid før brexit ble hovedtema og dagen historisk.

Statsministerens planer om å sende parlamentarikerne hjem allerede neste uke, for å hindre at de utfordrer brexitplanene hans, har utløst sterke reaksjoner både hos de folkevalgte og briter Storbritannia rundt.

Opposisjonen ønsket derfor å få kontroll over dagsorden i Underhuset onsdag, i håp om å fremme et lovforslag for å unngå en såkalt hard brexit 31. oktober.

Statsminister Boris Johnson måtte tåle sterk kritikk under hastedebatten i Parlamentet tirsdag. Foto: Jessica Taylor / JESSICA TAYLOR

Vil be EU om ny utsettelse

Klokken 22.50 norsk tid var det klart for å stemme etter en intens hastedebatt om brexit.

Debattformen fører normalt ikke til noe vedtak. Målet var å ta kontroll over onsdagens dagsorden for å kunne fremme selve lovforslaget som altså pålegger Boris Johnsons regjering å søke EU om å utsette brexit til 31. januar.

Da resultatet var klart kl. 23.10 hadde 328 stemte for, 301 imot.

Avstemningen endte altså med at Underhuset onsdag skal diskutere lovforslaget, slik opposisjonen ønsker.

Parlamentsleder John Bercow ledet en svært opphetet debatt i Parlamentet tirsdag. Foto: JESSICA TAYLOR / AFP

Kan gå mot nyvalg

Statsminister Boris Johnson tok talerstolen etter avstemningen og sa at dersom lovforslaget får flertall i morgen, må folket ta stilling til hvem som skal dra til Brussel for å ordne opp.

Det kan derfor gå mot et nyvalg i Storbritannia.

– Det er ingen majoritet for å forlate EU uten en avtale, sa Labour-leder Jeremy Corbyn etter avstemningen. Han har tatt til orde for nyvalg, og ønsker å gi britene en ny sjanse til å ta stilling til brexit.

Mobiliserte mot Boris Johnsons planer

Det var på forhånd klart at Parlamentets første samling etter sommerferien ville bli en hektisk dag, dominert av brexit og en svært spent politisk situasjon.

Utenfor Parlamentet hadde anti-brexit demonstranter mobilisert flere hundre mennesker for å vise sin misnøye med den politiske prosessen.

Inne ble statsministeren møtt med buing.

Anti-Brexit demonstranter hadde møtt opp utenfor Parlamentet tirsdag. Foto: DYLAN MARTINEZ / Reuters

Boris Johnson begynte sin orientering med å minne om at det er 80 år siden Storbritannia gikk inn i andre verdenskrig. Det som utløste buingen, var da han sa at landet, nå som da, står for demokrati og rettsstyre.

Mange kritikere mener det er nettopp disse verdiene han selv har utfordret med sine planer om å suspendere Parlamentet neste uke.

Kort tid etter ble det klart at han hadde mistet sitt flertall i Parlamentet, da den konservative parlamentarikeren Phillip Lee forlot plassen sin, gikk over gulvet i Parlamentet og satte seg hos Liberaldemokratene.

Deretter var det duket for en tre timer lang hastedebatt om brexit, som altså ikke endte slik Boris Johnson hadde håpet.

Phillip Lee publiserte sitt oppsigelsesbrev til statsministeren på Twitter tirsdag. Foto: ISABEL INFANTES / AFP

Underhusets dagsorden

Den ferske statsministeren gikk til topps i toryenes lederkamp med løfte om å ta britene ut av EU på oktobers siste dag – med eller uten en utmeldingsavtale.

Opposisjonen, pluss et knippe representanter fra Johnsons eget parti, vil på sin side bruke de få dagene de har til rådighet til å gjøre alt i sin makt for å hindre at det blir en hard brexit.

De mener denne uken er siste sjanse til å få det til, og er nå ett skritt nærmere målet.

Storbritannias statsminister Boris Johnson har ikke lenger flertall i Parlamentet etter at en parlamentariker fra toryene skiftet side til Liberaldemokratene.

Konservative Sir Oliver Letwin kom med den formelle forespørselen om en hastedebatt, som raskt ble innvilget. Opposisjonen håper altså å unngå en hard brexit 31. oktober ved å skyve utmeldingen til januar.

Sir Oliver Letwin mener det blir vanskelig å komme fram til en avtale innen 31. januar, men tror regjeringen ikke har en sjanse til å klare det innen 31. oktober.

– Vi er mellom barken og veden, og denne gangen er veden å foretrekke fremfor barken, sa han i debatten.