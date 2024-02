Hind (6) skal ha bedt om å bli henta frå krigssona – skal vere funnen død

– Kom og hent meg!

– Kjem de og hentar meg?

Stemma på telefonen er liten og tynn. Det er seks år gamle Hind vi høyrer.

Samtalen er publisert av Palestinske Raude Halvmåne. ​​​​Opptaket er ikkje verifisert av NRK eller andre kjelder.

På grunn av Israels blokade av Gazastripa, slepp ikkje utanlandske journalistar inn i området.

Hind skal sitte i ein bil saman med seks døde familiemedlemmer. Dei var på veg ut av Gaza by, etter å ha fått beskjed om å evakuere.

– Eg er så redd. Ver så snill, kom og hent meg.

I lydopptaket høyrer ein fleire skot, og Hind fortel at ei stridsvogn nærmar seg bilen ho sit i.

Kvinna i andre enden jobbar på alarmsentralen til Palestinske Raude Halvmåne. Ho spør om stridsvogna er nærme.

– Veldig. Vil du komme og hente meg? Eg er så redd.

– Ja, vennen min. Vi skal hente deg, svarer kvinna.

Tidlegare på dagen hadde den israelske hæren bedt innbyggarane i Gaza by om å evakuere.

Dei vaksne i Hinds familie bestemde seg for å reise mot eit sjukehus aust for byen. Dei håpte det ville vere trygt der.

VILLE BLI LEGE: Hind Rajabs største ønske var å bli lege og hjelpe folk, fortel mora til CNN. Foto: PRCS

Men det var ikkje plass til alle i bilen.

Det regna og var kaldt. Mora fortel til BBC at ho derfor ville at Hind skulle få sitte på i bilen saman med onkelen, tanta og dei fire søskenbarna.

Mora Wisam og søstera til Hind reiste til fots.

– Vi flykta frå stad til stad for å unngå luftangrepa, fortel mora.

Tilbake i bilen ringde familien til slektningar utanfor Gaza. Dei fortalde at dei skal ha støytt på israelske styrkar, og bedde om hjelp.

Slektningane kontakta Raude Halvmåne-senteret på Vestbreidda, som igjen ringer til familien i bilen.

Dei får først tak i 15 år gamle Layan, som sit ved sidan av Hind i bilen.

Layan fortel at no har både foreldra og søskena hennar blitt drepne.

Det er på dette tidspunktet berre henne og kusina som lever, seks år gamle Hind.

Så høyrer ein fleire skot. Layan skrik av redsel.

Så blir det stille.

– Hallo? hallo? Den mannlege stemma får ikkje svar.

Så tar Hind telefonen. No er også Layan død, saman med alle dei andre som er i bilen, fortel ho.

– Vi heldt samtalen gåande. Vi var redde for at ho skulle bli skadd, så vi bad henne bli i bilen. Gøyme seg der.

Det seier helsearbeidar Rana Faqih, som er ein av dei som snakka med Hind.

Til The Washington Post seier ho at ho har arbeidd med krisehandtering for Palestinsk Raude Halvmåne sidan 2009, men at denne situasjonen var ny. Aldri før har ho snakka med ei så ung jente i ein så prekær situasjon.

I fleire timar sat Hind Rajab i ein bil med seks døde familiemedlem. Mora prøvde å trygge henne via telefon. Foto: Privat

Nisreen Qawwas, leiar for Raude Halvmånes avdeling for psykisk helse, tar etter kvart over samtalen.

Ho skal ha instruert Hind i pusteøvingar, og ha lagt til mora i samtalen.

Dei skal ha snakka om sola, havet og favorittkaka hennar, sjokoladekake.

– Eg fortalde henne at vi kom til å vere med ho kvart einaste sekund, seier Nisreen, som fortel at Hind la på fleire gonger, frustrert over at ingen kom.

Hind skal ha fortald at ho kunne sjå ei stridsvogn utanfor bilen, og at ho kom nærare og nærare.

Raude Halvmåne kontakta det israelske forsvaret for å få lov til å køyre inn i den lukka militærsona. Etter kvart klarte dei også å få tak i ein ambulanse.

I ambulansen sit Yousef Zaino og Ahmed Al-Madhoun. Innan ambulansen nærmar seg, begynner det å bli mørkt. Hind skal ha sete i bilen i fleire timar.

Yousef Zaino reiste inn i krigssona for å hente Hind. Laurdag blei også han funnen død. Foto: PRCS

Ambulansearbeidarane har kontakt med Raude Halvmåne når dei køyrer mot bilen, men fortel at dei er i ferd med å bli kontrollerte av israelske soldatar.

Samtidig er både Raude Halvmåne og mora til Hind på telefonlinje med den vesle jenta. Hind fortel at ho kan sjå ambulansen nærme seg.

Det siste mora høyrer er at bildøra blir opna, fortel bestefaren til BBC.

Men dette var det siste ein høyrde. Både frå seks år gamle Hind og frå dei to mennene i ambulansen. Verken Raude Halvmåne eller andre i familien klarte å ta seg fram til området der bilen skulle vere.

Fram til i dag. Wisam fekk beskjeden ho har frykta.

Hind og dei to ambulansearbeidarane Yousef Zaino og Ahmed Al-Madhoun skal vere funne drepne, saman med resten av familien. Det skriv Raude Halvmåne på X.

Laurdag publiserte Palestinske Raude Halvmåne bilete av den øydelagde ambulansen, der dei to ambulansearbeidarane skal ha blitt funne døde. Foto: PRCS

Al Jazeera har journalistar inne i Gaza, som skal ha sett både den øydelagde bilen, ambulansen, i tillegg til likposane til familien.

Dei har publisert videoar av det som skal vere ambulansen og bilen som familien var i, totalskadde begge to.

NRK har tids- og stadsverifisert videoane.

Til CNN har den israelske hæren sagt at dei ikkje er kjende med saka, men at dei skal undersøke ho. NRK har ikkje lukkast i å komme i kontakt med dei.