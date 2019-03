Hillary Clinton kjende seg trakassert av Donald Trump

Hillary Clinton var heidersgjesten under ein likestillingskonferanse ved BI fredag. Den tidlegare amerikanske utanriksministeren og presidentkandidaten snakka blant anna om sitt engasjement for kvinner og menneskerettar.

Under samtalen blei også presidentvalkampen i 2016 eit tema, der Clinton fortalde at Donald Trump gjorde henne nervøs og usikker under den andre direktesende debatten mellom dei to i St. Louis.

Trump stilte seg fleire gongar tett opptil ryggen på Clinton då ha hadde mikrofonen og skulle svare på spørsmål.

– Han følgde etter meg under heile debatten, og det var ekkelt. Eg prøvde å konsentrere meg om det eg skulle seie, samtidig som eg grunna på korleis eg skulle reagere.

Håper ho kan hjelpe

Framferda til Trump og dei mange fornærmingane mellom kandidatane blei eit stort tema etter debatten. Ekspertar på kroppsspråk meinte Trump prøvde å hevde si makt ved å vandre rundt når Clinton hadde ordet.

Hillary Clinton var hovudtalar på den internasjonale likestillingskonferansen på BI fredag. Den tidlegare amerikanske utanriksministeren, senatoren og førstedama blei intervjua av Eirik Bergersen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Clinton har tidlegare skrive om hendinga i boka ho gav ut i 2017. Der skreiv ho at ho fekk frysningar av det som skjedde. Uansett korleis ho hadde reagert, frykta ho at ho skulle tape ansikt, fortalde ho til dei frammøtte fredag.

– Hadde eg konfrontert han, frykta eg at folk skulle oppfatte meg som ei svak kvinne som ikkje takla å ha han i nærleiken av meg, eller dei ville ha framstilt meg som sint.

Blant dei som har sagt at dei ønsker å bli Demokratanes kandidat i presidentvalet i 2020 er det fleire kvinner. Dersom det blir ei kvinne som stiller mot den sitjande presidenten, håper og trur Clinton at vedkomande skal få det litt lettare enn det ho hadde.

– Skulle det bli ei ny kvinne som stiller som kandidat mot Trump, vil det kunne vere enklare å svare han fordi mi historie har gjort det mogleg, sa ho.

Gjorde inntrykk

Blant dei som var til stades i salen for å høyre Hillary Clinton snakke om likestilling og hersketeknikkar i amerikansk presidentvalkamp, var studentane Martine Nordal Karlsen, Valentina Gandolfi og Henja Hubert Lakhmari.

BI-studentane Valentina Gandolfi, Henja Hubert Lakhmari og Matilde Nordal Karlsen fekk møte Hillary Clinton etter at ho hadde blitt intervjua under ein likestillingskonferanse ved skulen. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Dei fekk eit kort møte med Clinton rett etter at seansen var over, der dei også fekk ta bilete saman med den amerikanske politikaren.

Karlsen seier opplevingane til Clinton under valkampen gjorde inntrykk.

– Eg kjende meg igjen i det ho fortalde at ho ikkje ville reagere sterkt i debatten fordi ho frykta negative tilbakemeldingar. Medan ein mann som hadde reagert på ein liknande måte hadde kome unna med det. Dette gjeld nok i arbeidslivet i Noreg også med kvinnelege leiarar kontra mannlege, seier ho.

Hillary Clinton skal vere i Oslo fredag kveld, og skal blant anna invitert på skreimiddag av Ap-leiar Jonas Gahr Støre.