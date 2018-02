Hijab-protest sprer seg i Iran – 29 kvinner pågrepet

– Vi kjemper mot det mest synlige symbolet på undertrykking, sier aktivist Masih Alinejad.

En rekke iranske kvinner har kastet hijaben i offentligheten den siste tiden. Bildene spres på sosiale medier med emneknaggen #Girlsofrevolutionstreet, og på kontoen My Stealthy Freedom.

Flere er blitt arrestert for dette. Å vise seg uten hodeplagget er ulovlig under landets islamske lover.

– Bevegelsen er nå mer samstemt enn tidligere. Flere og flere gjør det samme, ikke bare i Teheran, men i hele Iran. Det er sivil ulydighet på sitt mest fredelige vist, sier Mahmood Amiry-Moghaddam til NRK.

Han er talsmann for Oslo-baserte Iran Human Rights.

Amiry-Moghaddam tror regimet har problemer med å takle protestene. Han mener protestene er mer effektive enn opprøret i desember.

– Autoriteten til regimet er i ferd med å bryte sammen, sier han.

Lederen for påtalemyndigheten, Mohammad Jafar Montazeri, bedyrer at protestene ikke er noe problem. Han kommenterer en av arrestasjonene slik:

– Dette var en barnslig opptreden av en ung jente som tok av seg hijaben mens folk fortsetter med livene sine, sier Montazeri til nyhetsbyrået ISNA.

HUN STARTET OPPRØRET: Denne kvinnen ble arrestert i desember, og slapp ut etter en måned. Foto: Iran Human Rights

I fengsel en måned

Protester mot landets strenge kleskoder har brutt ut flere ganger siden 1983, da Irans parlament vedtok en lov som gjorde bruk av hijab obligatorisk. Lovverket kom kort tid etter den iranske revolusjonen i 1979.

TALTE I NORGE: Masih Alinejad fra Iran var til stede og talte under Fritt ord sin konferanse i 2014. Hun sier hun har fått dødstrusler etter protestene i hjemlandet. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Den siste bølgen startet i fjor da Masih Alinejad startet aksjonen «White Wednesday» som en protest mot hijab-påbudet. Det var i utgangspunktet en stille protest ved at kvinner og menn bar hvite klær for å vise at de kjemper for friheten til å velge. Kampanjen gikk også under navnet «Onsdag uten tvang».

«Denne kampanjen er rettet mot kvinner som bruker slør frivillig, men som er imot å pålegge det. Mange kvinner i Iran som bruker slør mener slør-påbudet er en fornærmelse. Ved å ta bilder av seg selv i hvitt, kan disse kvinnene også vise at de er imot tvang,» skrev Alinejad på Facebook.

I desember startet kvinner i Teheran å vise seg uten slør offentlig i en parallell protest.

En kvinne ble pågrepet og satt en måned i fengsel for å ha vist seg offentlig uten hijab.

Kvinnens skjebne var lenge uklar, og det ble startet en aksjon med emneknaggen #WhereIsShe.

Menneskerettsadvokaten Nasrin Sotoudeh fant identiteten til den 31 år gamle småbarnsmoren, og en måned etter pågripelsen skrev advokaten på Facebook at «kvinnen fra Revolusjonsgaten er sluppet fri»

VISER MOTSTAND: Kvinner protesterer mot hijab-påbudet i Iran. Foto: Iran Human Rights

Kausjon på en million kroner

Men flere kvinner er blitt arrestert.

Mandag ble Narges Hosseini pågrepet da hun stilte seg opp sentralt i Teheran uten hijaben på, ifølge advokaten hennes. Kausjonen er satt til 5 milliarder rijaler, som etter dagens kurs er over 1 million norske kroner.

– Gitt at dommeren kjenner familiens økonomiske situasjon, er det et uttrykk for at de ønsker å beholde denne personen i fengsel, når de setter kausjonen så høyt, sier Hosseinis advokat, Nasrin Sotoudeh.

Minst tre andre kvinner gjorde det samme andre steder i byen.

Kvinner som ikke blir fengslet kan bli sendt til opplæring i islamske verdier, skriver Newsweek.