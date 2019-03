Heyerdahl jr. leverer tilbake gjenstander til Påskeøya

Thor Heyerdahl jr. var bare 16 år da han reiste til Påskeøya sammen med sin berømte far. Turen var en oppfølging fra Kon-tiki-ferden i 1947 der nordmannen ville bevise at folk fra Sør-Amerika hadde befolket øyene i Polynesia.

I bagasjen hadde det norske reisefølget to-tre tusen gjenstander med seg hjem til Norge.

I dag var tiden inne til å bringe de arkeologiske gjenstandene hjem igjen.

LEVERER TILBAKE: Thor Heyerdahl jr. signerer avtaler på vegne av Kon-Tiki Museet med den chilenske riksantikvaren Carlos Maillet under en seremoni på Nasjonalbiblioteket om tilbakelevering for gjenstander og materialer som hans far Thor Heyerdahl tok med seg fra Påskeøya i 1956. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Det var dette min far ville

Under en høytidelig seremoni på Nasjonalbiblioteket i Santiago, leverte i dag Thor Heyerdahl jr. tilbake hodeskaller, steinfigurer og økser som han og faren tok med hjem til Norge for 63 år siden.

– Dette var veldig emosjonelt for meg, dette er en felles glede. Min far ville nok sagt akkurat det samme om at gjenstandene nå bringes tilbake, sier Thor Heyerdahl jr. til NRK.

HELE FAMILIEN VAR MED: Thor Heyerdahl med familie på kaia i Oslo før avgangen til Stillehavet- Påskeøya. Hele familien Heyerdahl var med på ekspedisjonen. På bildet (f.v.) fru Yvonne, Thor j.r. 16 år som dekksgutt, Thor Heyerdahl og datteren Anette 2 år. Foto: Gerald Pagano / NTB scanpix

På ekspedisjonen i 1955 hentet den unge nordmannen med egne hender ut blant annet en hodeskalle fra en lavagrotte. Hodeskaller og skjeletter etter folk som levde for flere hundre år siden på Påskeøya ble undersøkt da de ankom Norge.

Og undersøkelsene skulle vise seg å bli viktige.

ARKEOLOGISKE SKATTER: Hodeskallen er fra Påskeøya. Den stammer fra et menneske som levde i perioden 1400–1800. Foto: Eirik Pessl-Kleiven / NRK

– DNA-analyser av noen av skjelettene vi har, beviser at min far i hovedsak hadde rett i at det har vært før-europeisk kontakt mellom Påskeøya og Sør-Amerika, sa Heyerdahl Jr. da det ble kjent at noen av de mange gjenstandene skulle returneres til Påskeøya.

Gjenstander som i 63 år har ligget bak glassmontere på Kon-Tiki Museet i Oslo.

Museet på Påskeøya klart først nå

Direktør for Kon-Tiki museet Martin Bieh, forteller at museet lenge har vært i dialog om tilbakelevering av materialet, men at museet på Påskeøya ikke har ønsket tingene tilbake før nå.

DIALOG: Direktør for Kon-Tiki museet Martin Bieh forteller at Påskeøya ikke har villet ha tilbake de arkeologiske gjenstandene. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

I dag ble gjenstandene levert tilbake til Chile på Nasjonalbiblioteket i Santiago.

– Dette var et emosjonelt øyeblikk for oss. Dette betyr at våre forfedre kommer tilbake der de hører hjemme. Vi er veldig glade for at Norge har gitt tilbake disse arkeologiske gjenstandene, sier Tarita Alarcón Rapu Påskeøyas guvernør.

FEIRER: Guvernør for Påskeøya, Tarita Alarcon Rapu, synger under en seremoni på Nasjonalbiblioteket i Santiago der Thor Heyerdahl jr. leverer tilbake gjenstander faren tok med seg fra Påskeøya i 1956. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Men det har tatt lang tid å få tilbake disse gjenstandene?

– Jeg tror det er helt riktig tid, fordi nå har vi en administrasjon og vi skal bygge et helt nytt museum. Det har aldri vært en bedre tid enn nå, sier Rapu.

Kongeparet: – Dette var veldig rørende

Tilbakeleveringen skjedde i forbindelse med kongeparets statsbesøk til Chile.

Både kong Harald og dronning Sonja beskriver seremonien i Santiago som rørende.

KONGELIG BESØK: Tilbakebringingen av gjenstandene skjer i forbindelse med det kongelige statsbesøket til Chile. Kong Harald og dronning Sonja var på ferie på Påskeøya i 2014. Foto: Det Kongelige Hoff / NTB scanpix

– Det var en gammel enighet mellom Heyerdahl senior og befolkningen på Påskeøya. Han lovet å bringe disse gjenstandene tilbake etter de var blitt undersøkt i Norge, sa kong Harald under pressekonferansen etter seremonien.