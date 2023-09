Hevder Wagner-soldater er tilbake ved frontlinjen i Ukraina

Den tidligere guvernøren i Luhansk fylke, Serhij Hajdaj, har i et TV-intervju med kanalen News24 Ukraine, sagt at Wagner-soldater er tilbake ved frontlinjen i Ukraina.

Hajdaj hevder at Wagner-personell opererer i Luhansk Oblast på tvers av forskjellige sektorer av frontlinjen, men kunne ikke oppgi antall eller hvilken organisasjon de opererer under.

Tror det har liten effekt

Ifølge Institute for the Study of War (ISW) har en Wagner-tilknyttet kilde hevdet at rundt 500 Wagner-personell, inkludert de som nektet å delta i Wagner-opprøret 24. juni, sluttet seg til en ny organisasjon.

Den skal være organisert av den tidligere ledere for personellavdelingen i Wagner. Vedkommende legger til at disse sannsynligvis vil returnere til Ukraina for å kjempe på den sørlige flanken av Bakhmut.

Etter Wagner-sjefen Jevgenij Prigozjins mislykkede opprør mot Putin og forsvarsledelsen, trakk soldatene hans seg ut av Ukraina.

I august døde Prigozjin da privatflyet hans styrtet utenfor Moskva.

Kart som skal vise hvilke områder i Ukrina Russland kontrollerer. Kartet viser situasjonen 22. september. Foto: Britisk etterretning

At Wagner-soldatene nå er tilbake i Ukraina, er foreløpig ikke bekreftet fra uavhengige kilder. ISW mener uansett at en usammenhengende gruppering av soldatene sannsynligvis vil ha liten innvirkning på kampevnene til russerne.

De presiserer at troppene trolig ikke vil gi den sammene effekten som Wagner ville hatt dersom de fortsatt var en helhetlig organisasjon under ledelse av Prigozjin.

Hevder ukrainsk fremgang

Lørdag kom det også meldinger om at Ukraina skal ha brutt seg gjennom russiske forsvarslinjer sør i Ukraina. Til amerikanske medier hevder lederen for Ukrainas motoffensiv at Ukraina gjør fremskritt i Zaporizjzja-området, som i lang tid har vært kontrollert av russiske styrker.

Ukraina startet sin lenge planlagte, storslåtte motoffensiv tidlig i sommer, men fremgangen har vært langsommere enn forventet.

– På venstre flanke, nær landsbyen Verbove, har vi nå et gjennombrudd og fortsetter å rykke videre, har general Oleksandr Tarnavskyi nylig uttalt til CNN.

Satellittbilder fra 22. september indikerer fortsatt ukrainsk fremgang med å utplassere mer tungt utstyr ved Russlands forsvarslinjer, ifølge ISW.

– Ukrainske styrker har brakt tungt utstyr nærmere Verbove (landsby i Zaporizjzja) de siste 96 timene på en måte som samsvarer med Tarnavskyis uttalelse, skriver ISW.

Ikke tilstrekkelige styrker

De understreker likevel at fremskritt mot et ukrainsk gjennombrudd fortsatt er uklart, og at de ikke har overvunnet alle de russiske forsvarsposisjonene ved Verbove.

– Russiske styrker kontrollerer sannsynligvis fortsatt deler av den lange skyttergravslinjen med russiske kampstillinger mellom Robotyne (10 km sør for Orikhiv) og Verbove, spesielt nær den taktiske høybakken i sør, skriver ISW i deres rapport fra lørdag.

De legger til at Russland har flere feltfestninger i Verbove, men at det imidlertid er uklart i hvilken grad disse stillingene er bemannet.

ISW vurderer det slik at det russiske militæret ikke har tilstrekkelige styrker utplassert ved denne sektoren av fronten, og at Ukraina derfor bør kunne operere raskere gjennom.

Nådd delmål

Også i Bakhmut, lenger østover i landet, foregår det harde kamper, sier en ukrainsk militærkilde til Reuters. Vedkommende trekker frem at våpen levert av Vesten er årsaken til at de nå skal ha påført «betydelig belastning» i området.

Generalløytnanten i Det ukrainske hoveddirektoratet for militær etterretning, Kyrylo Budanov, sa fredag at ukrainske styrker har nådd sitt mål om å «feste» russiske styrker i Bakhmut, nettopp for å forhindre overføring av dem til andre områder lenger sør i landet.