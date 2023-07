Hevder Wagner-gruppens fravær i Ukraina ikke vil påvirke stridsevnen

Dette fasjonable bygget har blitt brukt som Wagner-gruppens hovedkvarter. Nå blir glassbygget i St. Petersburg tatt over av Putin.

De siste dagene har FSB-ansatte med å renske bygget for bevis mot Wagner-gruppens leder Jevgenij Prigozjin.

Han er mannen bak militærtoktet mot Moskva for ni dager siden.

PMC Wagner-senteret står nå uten logoene og skiltene til Wagner-gruppen i St. Petersburg. Foto: Reuters

Ifølge Washington Post har FSB også vært innom Prigozjins mediehus på andre siden av byen. Der skal de ha konfiskert PC-er og servere. Mediehuset vil mest sannsynlig få en ny eier.

Trolig ser Putin etter en som ikke var på vei mot Moskva med titusener av soldater, klar for å avsette militærledelsen i landet.

Nå pågår det en heksejakt innad i Russland, forklarer Tormod Heier, som er professor i militær strategi ved Stabsskolen.

– Putin prøver å finne ut hvem som stod med rak rygg og forsvarte han da Wagner gjorde opprør; hvem som var på gjerdet; og hvem som støttet opprøret, sier Heier.

Tomrommet etter Wagner

Det er ingen godt skjult hemmelighet at Wagner-gruppen har vært viktig for Putins krig i Ukraina. Det har det heller aldri ment å være.

Nå spør mange seg hvordan deres fravær vil påvirke Russland stridsevne i Ukraina?

Den profilerte politikeren og eksoffiseren Andrej Kartapolov hevder ovenfor statlig russisk-media at det ikke vil påvirke Russland noe. Han hevder også at det ikke er noe behov for en ny bølge med militær mobilisering i Russland.

Tormod Heier tror ikke Wagner-gruppens fravær vil påvirke krigen i Ukraina sånn som den ser ut nå. Foto: ISMAIL BURAK AKAKN / NRK

Tormod Heier mener at budskapet til Kartapolov først og fremst handler om at han ønsker å knytte seg tett opp til Putin-regimet for at det ikke skal herske noe tvil om hvor lojaliteten hans ligger.

Samtidig ønsker han å berolige store deler av russisk befolkning.

– Han prøver å avdramatisere det hele ved å si at Putin og det russiske statsapparatet har full kontroll over krigen, sier Heier.

Wagners innflytelse

Wagner-gruppen har vært en viktig bidragsyter for Putin og hans ønske om å oppnå innflytelse verden rundt.

De har hjulpet autoritære regimer i Afrika med å sitte ved makten i land som Sudan, Mali, Libya og Den sentralafrikanske republikken. De har også vært en viktig støttespiller for Syrias president og diktator, Bashar al-Assad.

Noen mistenker nå at Wagner er i ferd med å etablere seg i Burkina Faso, deriblant Ghanas president. Bildet viser tilhengere av kaptein Ibrahim Traore med et russisk flagg i gatene i Ouagadougou, Burkina Faso Foto: AP

Gjennom dette arbeidet har Prigozjin tjent store mengder penger. Det meste har blitt bokført i selskapet hans, Concord, skriver Washington Post.

Alt dette har gjort Prigozjin til en sterk spiller i det russiske maktapparatet.

– Wagner har vært med å opprettholde russisk innflytelse i Afrika og Midtøsten samtidig som de har fått kontroll over viktige mineraler og naturressurser som de har tatt med hjem til Russland for å fylle opp statskassen, sier Heier.

Dette er Wagner-gruppen Ekspander/minimer faktaboks * Den russiske Wagner-gruppen er et privat, militært selskap med leiesoldater. Gruppen har sin base sørvest i Russland, nær den annekterte Krim-halvøya. * Hvor mange fra gruppen som har deltatt for Russland i krigen i Ukraina, er ikke kjent. Mange av gruppens soldater er rekruttert fra russiske fengsler. * Wagner-gruppen har sendt soldater til en rekke land, blant dem Syria, Libya, Mali, Den sentralafrikanske republikk, Sudan og Mosambik. * Leiesoldater fra Wagner anklages for krigsforbrytelser i Syria, Libya og Mali. * Gruppen ble grunnlagt av den tidligere GRU-offiseren Dmitrij Utkin og ledes av oligarken Jevgenij Prigozjin (62). * Prigozjin omtales til tider som Putins kokk fordi han tidligere drev et cateringselskap som leverte mat til Kreml. * EU og Storbritannia har innført sanksjoner mot Wagner-gruppen, og Prigozjin er etterlyst av FBI.

Men det er kampene Wagner-gruppen har ført i Ukraina som har gjort dem og deres leder til et husholdsnavn verden over.

Jo større og sterkere Wagner ble i Ukraina, jo mer betent og konfronterende ble forholdet deres til det russiske militæret.

Til slutt bestemte Prigozjin seg for å forlate Ukraina med mål om å dra til Moskva for å velte den militære ledelsen i Russland, i det som så ut som begynnelsen på en statskupp.

Wagner-gruppa har ført harde kamper i Ukraina, og spesielt i Bakhmut, her med russisk og Wagner-flagg på toppen av et bygg i byen. Foto: AP

40 mil fra hovedstaden snudde Wagner og en avtale mellom gruppen og Putin ble inngått.

Bildene fra glassbygget i St. Petersburg viser at Putins arbeid med å ta kontroll over monsteret han selv var med å skape, er i gang.

Samtidig er Wagner ute av Ukraina. Hva nå?

Wagners fremtid

Wagner etterlater et tomrom bestående av 15.000-20.000 av Russlands mest erfarne krigere. Likevel tror Heier at det er for tidlig å si noe om hvilken effekt det vil ha på krigen i Ukraina. Spesielt sånn som den ser ut nå.

Men hvis russerne blir utsatt for et overraskende angrep som de ikke regnet med, eller at de skal gå på motoffensiv, så vil savnet etter spesialkompetansen til Wagner-soldater være stor. Særlig hvis det føres kamper vanskelig steder som i byer, landsbyer og tettbebygde strøk.

– I dag bærer savnet av Wagner en mer psykologisk-karakter. Styrkesjefer går glipp av soldater med kamperfaring, som gir en helt annen ro og kompetanse enn ferske soldater, sier Heier.

Den profilerte Wagner-lederen har ikke gitt livstegn fra seg siden forrige uke. Foto: TELEGRAM

Han tror likevel at Wagner har en fremtid i Russland til tross for opprøret. De sitter på kompetanse som Russland trenger.

Først og fremst en sterk avdelingsånd og krigerkultur som de kan bruke i regioner som Afrika og Midtøsten for å bevare russisk innflytelse.

Men også teknologisenteret sitt som de opprettet i fjor på hovedkvarteret i St. Petersburg. Det samme bygget som Putin nå rensker for spor av Wagner.

– Wagner har en cyber-kompetanse som bidrar til påvirkningsoperasjoner av det vestlige sivilsamfunn. De bidrar til splid og fragmentering innad i vesten, sier Heier.

Sporene etter Wagner-gruppen samles opp og viskes vekk samtidig. Foto: Reuters

Dette kan føre til sosial uro og redusere den politiske styringsevnen i vesten.

– Russland trenger å svekke et vesten som forsyner Ukraina med våpen og penger år etter år. Det bidrar Wagner til fra teknologisenteret sitt og med cyber-kompetansen sin, forklarer Heier.

Derfor er poenget til Putin å få politisk kontroll over Wagner-gruppen og bevare kapasiteten deres.

– Putin vil trolig straffe de som organiserte og ledet opprøret. Men den store allmuen av soldater skal tas vare på og kanaliseres inn under en sterkere politisk kontroll for Putin, slik at han slipper disse ydmykende opprørerne, sier Heier.