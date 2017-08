Hevder Trump benådet sin nære venn

85 år gamle Joe Arpaio har vært omstridt siden han startet karrieren som sheriff i Maricopa County i Arizona i 1993. Gjennom årene har han fått sterk kritikk fra menneskerettighetsadvokater, blant annet for ekstreme holdninger mot innvandrere og for måten innsatte har blitt behandlet på i fengslet hans.

«Amerikas tøffeste sheriff»

Det er kallenavnet Joe Arpaio har gitt seg selv. Han har også gitt ut en bok med tittelen: «Joe's Law: America's Toughest Sheriff Takes on Illegal Immigration, Drugs and Everything Else That Threatens America».

Omstridt sheriff. Foto: Laura Segall / Reuters

Lokalavisen Phoenix New Times, har fulgt med på Arpario i over 20 år, og har publisert en rekke oppsiktsvekkende artikler og historier.

Allerede i 1997, skrev avisen om brutal mishandling av en rullestolavhengig innsatt. Fengselsansatte brakk nakken på den innsatte fordi han bad om å få gå på toalettet.

I 2008 ble en høygravid afroamerikansk innsatt nektet akutt medisinsk hjelp. Det endte med dødfødsel på grunn av indre blødninger hos moren. Barnet kunne vært reddet om moren hadde fått hjelp i tide.

På 1990-tallet utvidet Apaio et lokalt fengsel ved å opprette en teltleir med plass til 2000 innsatte, alle ulovlige innvandrere eller personer dømt for ikkevoldelige forbrytelser, som for eksempel ruskjøring. Teltleiren var omgitt av elektriske gjerder, og innsatte ble innlosjert i gamle telt fra Korea-krigen. Selv i temperaturer på over 50 varmegrader, måtte de innsatte sove i teltene, skriver The Guardian.

Arpaio gir ordre til en gruppe på rundt 200 ulovlige immigranter i Tent City. Foto: Ross D. Franklin / AP

Leiren var ment som en midlertidig ordning for å avlaste det overfylte fengselet, men først nylig stengt av Apaios etterfølger, skriver the Huffington Post.

Hevder Obamas fødselsattest var falsk

Det var også Joe Arpaio, som på oppdrag fra Tea Party-bevegelsen, etterforsket om fødselsattesten til tidligere president Barak Obamas var ekte. Han konkluderte med at den var falsk, og at Obama dermed ikke kunne kalle seg amerikansk statsborger.

Donald Trump har også hevdet at Obamas fødselsattest ikke er ekte, men sa i fjor at han likevel tror at Obama er født i USA.

Vennskap med Trump

Ifølge tre kilder i Det hvite hus som The Washington Post har snakket med, fant Trump og Arpaio tonen i forbindelse med konspirasjonen om nettopp Obamas fødselsattest. Arpaio viste sin støtte til Trump under valgkampen, og de hadde felles interesser når det gjelder å begrense innvandringen til USA.

Kilden, som ønsker å være anonym, sier til avisen at Trump bestemte seg for å hindre at Arpaio havnet i fengsel allerede før rettssaken. Da Sessions ikke etterkom Trumps ønske om å stanse rettsaken, ventet Trump til kjennelsen kom denne uka.

Foto: Ross D. Franklin / AP

Den tidligere sheriffen er funnet skyldig i å ha brukt trafikkpoliti målrettet mot innvandrere. En føderal dommer har fastslått at praksisen var diskriminerende, og etter planen skulle domsavsigelsen komme i oktober. Men nå er altså Arpaio en fri mann.