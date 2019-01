Hevder sikkerhetsstyrker har kontroll

– Sikkerhetsstyrkene har evakuert både kenyanere og personer av andre nasjonaliteter fra bygningene, sa minister Fred Matiang’i på en fjernsynskanal i kveld.

– Vi er nå i sluttfasen hvor vi gjennomgår området, sikrer bevismateriale og får oversikt over konsekvensene av denne handlingen, fortalte ministeren i følge nyhetsbyrået Reuters.

Han sa videre at det nå er trygt i Nairobi og at myndighetene har situasjonen under kontroll.

Det er foreløpig ikke kjent hvor mange som ble drept og såret i angrepet.

Den kenyanske avisen The Star har publisert et fotografi tatt av en mann med et skytevåpen. Ifølge avisen skal dette være en av terroristene.

Øyenvitner har gjennom ettermiddagen fortalt at flere være drept i terrorangrepet.

Sivile flykter fra terroristene. I bakgrunnen ses sikkerhetsvakter med våpen. Foto: Khalil Senosi / AP

Fordømmer angrepet

FNs generalsekretær António Guterres fordømmer det han kaller et «forferdelig terrorangrep» i Kenyas hovedstad Nairobi.

FNs generalsekretær fordømmer terrorangrepet i Nairobi. Foto: DON EMMERT / AFP

Det samme gjør USA, som i en uttalelse fra utenriksdepartementet fordømmer «de meningsløse voldshandlingene».

En talsperson sier USAs ambassade i Nairobi følger nøye med på det som har skjedd.

USA samarbeider med kenyanske myndigheter for å finne ut om noen amerikanske borgere er berørt.