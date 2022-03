Hevder Russland vil dele Ukraina i to

Vi følger utviklingen i Ukraina. I denne artikkelen kan du blant annet lese om dette:

Russiske styrker prøver nå å splitte Ukraina i to for å lage en Moskva-kontrollert del etter at forsøket på å ta over hele landet har mislyktes.

Det hevder lederen for etterretningen i Ukraina, Kyrylo Budanov, ifølge Reuters.

– Det er et forsøk på å skape Nord- og Sør-Korea i Ukraina, sier etterretningssjefen.

INSTITUTE FOR THE STUDY OF WAR AND AEI'S CRITICAL THREATS PROJECT / NRK (Oppdatert 27.03.2022) Foto: Institute for the Study of War and AEI's Critical Threats Project. Foto: Institute for the Study of War and AEI's Critical Threats Project.

Tidligere søndag varslet lederen for separatistene i Luhansk, Leonid Pasetsjnik, en folkeavstemning om å innlemme regionen i Russland, ifølge Reuters.

Pasetsjnik er leder for den selverklærte, og russisk-støttede, Folkerepublikken Luhansk i den østlige delen av Ukraina.

Det virker imidlertid som om russiske myndigheter er skeptiske til en folkeavstemning. Lederen for en av komiteene i den russiske Dumaen, Leonid Kalasjnikov, sier dette ikke er riktig tidspunkt for en folkeavstemning.

Tror Mariupol faller snart

Det russiske militæret har problemer flere steder i Ukraina, men vil trolig overta Mariupol i løpet av kort tid. En ny avtale skal sikre at sivile får flykte fra den beleirede byen.

To humanitære korridorer, altså veier der sivile kan flykte, skal være åpne søndag, melder Ukrainas visestatsminister.

Dette gjelder for regionene Luhansk og Donetsk. Avtalen innebærer også at det skal være mulig å flykte fra Mariupol i biler, skriver Reuters.

Russiske styrker vil overta Mariupol i løpet av kort tid, skriver Institute for the study of war.

– Russerne vil de nærmeste dagene trolig gjøre store fremskritt i forsøket på erobre Mariupol, og trolig ta byen i nær fremtid, skriver det amerikanske instituttet.

Situasjonen for sivile i Ukraina blir stadig mer prekær. Den ukrainske regjeringen hevder Russland angriper lagre for drivstoff og mat.

Rådgiver Vadym Denysenko i det ukrainske innenriksdepartementet sier Russland er i ferd med å sende nye, uthvilte soldater til grensen. Han tror det kan bety en ny offensiv øst i Ukraina.

Ber om fly

– Det er umulig å redde den beleirede havnebyen Mariupol uten flere stridsvogner og kampfly, sier den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj.

Videotalen ble delt på sosiale medier lørdag kveld.

Han oppfordrer på nytt Nato til å sende kampfly og flere våpensystemer.

BER OM MER: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj Kyiv, Ukraina 26. mars 2022 Foto: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER / Reuters

– Ukraina kan ikke skyte ned russiske raketter med hagle og maskingevær, sier han.

Han sier at Ukraina har ventet i 31 dager på nødvendig våpenhjelp og at det reiser spørsmålet om hvem som egentlig styrer den «euroatlantiske alliansen», skriver CNN.

– Når alt kommer til alt, dreier ikke dette seg bare om Ukrainas frihet, men om Europas frihet. Kun 1 prosent av Natos stridsvogner og fly er nødvendig for å hjelpe oss i krigen mot Russland, sier Zelenskyj.

VÅPEN: En ukrainsk soldat går langs en skyttergrav med et lett antitankvåpen (NLAW) ved en posisjon på frontlinjen i den nordlige Kyiv-regionen, Ukraina 24. mars 2022 Foto: GLEB GARANICH / Reuters

Hevder bruk av fosforbombe

En ukrainsk løytnant hevder at russiske styrker har tatt i bruk fosforbombe nær byen Avdijivka i Donetsk. Han har delt bilder av det som skal være et nedslag med BuzzFeed-korrespondent Christopher Miller, skriver The Guardian.

Miller skriver på sin Twitter-konto at løytnanten forteller at stillingene hans blir angrepet av russisk artilleri 14 timer hver eneste dag. Lørdag ble 13 ukrainske soldater såret.

HEVDER DETTE ER FOSFORBOMBER: Skjermdump fra Twitter som skal vise bilder av det som kan være fosforbomber brukt av russiske soldater i krigen mot Ukraina 26. mars 2022 Foto: Aud Darrud

– Han sa at de ikke aner hvor lenge de holder ut, og ba meg dele bildene med beskjed om at de trenger hjelp, skriver Miller.

Meldingene er ikke bekreftet.

Det er ikke første gang at Ukraina hevder at Russland har brukt fosforbomber siden krigen startet 24. februar. President Zelenskyj fortalte tidligere i uken til Natos ledere at Russland har tatt i bruk disse bombene. Påstanden ble avvist av Putins talsmann Dmitrij Peskov.

Folkeretten forbyr bruken av fosforbomber i befolkede områder. Det er tillatt å bruke dem i åpent landskap.

Tolv journalister drept

– Å fortelle sannheten om Putins handlinger er dødelig. Tolv journalister er allerede døde i krigen, skriver riksadvokat Iryna Venediktova på Facebook.

Ytterligere ti journalister er blitt såret så langt i krigen, legger hun til.

Ifølge Venediktova ble de tolv journalistene drept av russiske styrker. Opplysningene er ikke bekreftet av uavhengige kilder.

Hun oppgir også at minst 56 medieansatte er blitt angrepet så langt i krigen, blant dem 15 utlendinger fra blant annet Storbritannia, Tsjekkia, Danmark, Sveits, De forente arabiske emirater og USA.

TØFT: En ukrainsk politiansatt er overveldet av følelser etter å ha trøstet folk som ble evakuert fra Irpin i utkanten av Kyiv, Ukraina, lørdag 26. mars 2022. Foto: Vadim Ghirda / AP

Ukrainske styrker slår tilbake

Det har kommet flere rapporter om at ukrainske styrker har tatt tilbake flere byer.

Ukrainske styrker hadde vellykkede motangrep mot russiske tropper, og kastet dem ut fra de okkuperte landsbyene Poltava og Malynivka i Zaporizjzja-fylket. Det var kraftige kamper, skriver nettavisen Kyiv Independent.

I tillegg skal byen Trostjanets nord i regionen Sumy var gjenvunnet, skriver The Guardian.

CNN skriver at de har geolokalisert og verifisert flere videoer som viser ukrainske tropper som har kontroll over flere landsbyer i Sumy og i Vilkhivkva.

Biden sier USA skal ta imot 100.000 flyktninger

USAs president Joe Biden skriver på Twitter at USA skal ta imot 100.000 flyktninger.

Lørdag fikk han mye oppmerksomhet for uttalelsen han kom med i Polens hovedstad Warszawa.

– For Guds skyld, denne mannen kan ikke forbli ved makten, sa Biden om Russlands president Vladimir Putin.

Det hvite hus måtte presisere senere samme kveld at Biden i sin tale ikke gikk inn for regimeendring i Russland.

Bidens poeng var at Putin ikke kan tillates å utøve makt over sine naboer eller i regionen, sier en talsmann for Det hvite hus.

– Han snakket ikke om Putins myndighet i Russland eller regimeendring, sa han.