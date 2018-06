Hevder Russland sender opp radioaktive missiler rett ved Norge

Teststedet på Novaja Semlja ligger omtrent 800 kilometer vest for Vardø.

Fra dette stedet har russerne sendt ut kryssermissiler som er drevet fram i luften av en kjernereaktor.

Det gir missilet ekstremt stor rekkevidde, men fører også til fare for at radioaktive stoffer kommer ut i miljøet.

Statens strålevern sa tidligere i år at et slikt missil kanskje kan slippe ut radioaktiv forurensing selv under normal drift.

Da amerikanerne prøvde noe lignende på 1960-tallet, spydde deres innretning ut store mengder radioaktive stoffer.

Funnet av private

Det er to uavhengige miljøer som har funnet frem til utskytningspunktet. James Martin Center for Nonproliferation Studies og Planet Labs har blant annet brukt en video som russerne selv har vist fram.

I videoen er det landskapsdetaljer og bygninger.

RETT VED Norge: Stedet er russerne sender ut krysserraketter drevet av kjernereaktorer er markert med rødt. Foto: Google Maps

De to private miljøene har også brukt satellittbilder av stedet der de på forhånd trodde at utskytningene skjedde.

På bildene fant de bygningene i videoen.

Det var nok informasjon til å bekrefte at aktiviteten skjedde ved stedet på Novaja Semlja.

Forsker ved James Martin Center for Nonproliferation Studies, Jeffrey Lewis, var i ferd med å publisere sitt resultat, Planet Labs kom dem i forkjøpet med meget lignende arbeid.

Han skriver at de har mange flere detaljer om søket etter stedet i podkasten Arms Control Wonk publiserte i dag. Du kan høre podkasten her.

UTSKYTNING: Dette er et stilbilde fra den russiske videoen. Den skal vise utskytningen av det atomdrevne kryssermissilet. Bygningene i bildet ble funnet igjen i satellittbilder. Foto: Russian MoD

Fire mislykkede forsøk

Det var den russiske presidenten Vladimir Putin som viste fra videoen av missilet første gang.

Da sa Putin at det var testet ut, og at alle systemer fungerte som de skulle.

Det mener forfatterne bak en artikkel i CNBC ikke stemmer helt.

Kilder CNBC har, forteller at missilet ble testet ut fire ganger mellom november i fjor og februar i år.

Alle testene skal ha vært mislykket og endt med styrt. Den korteste av testturene skal bare har vart i fire sekunder.

Tidligere har NRK skrevet at et kunstig radioaktivt stoff ble fanget opp i luften over Norge i fjor.

Statens strålevern sa da at de ikke hadde nok informasjon til å eventuelt knytte funnet opp mot det nye russiske missilet.