Hevder Russland prøvde å spionere på Macron via Facebook

Anklagene kommer fra et amerikansk kongressmedlem og to andre personer med innsyn i saken, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Flere titalls falske Facebook-kontoer skal ha blitt opprettet for å overvåke medarbeidere og andre personer tett på Emmanuel Macron. 8. mai i år vant han det franske presidentvalget med stort flertall foran Nasjonal Fronts Marine Le Pen.

I april sa Facebook at de hadde sperret over 30.000 kontoer før den første valgomgangen i Frankrike. Samtidig publiserte sosiale medier-giganten en rapport der de slo fast nettstedet har blitt brukt i forsøk på omfattende manipulering.

Russland nekter

Russland har gjentatte ganger nektet for at de har forsøkt å påvirke det franske valget gjennom hacking og lekkasjer av dokumenter og e-poster.

Senest torsdag sa Kreml-talsmann Dimitri Peskov at beskyldningene om russisk innblanding i franskmennenes valg er «en løgn og usant».

HAR PROBLEM: Mark Zuckerberg og Facebook har innrømmet at nettstedet har blitt forsøkt brukt til omfattende manipulering. Foto: Eric Risberg / Ap

Amerikansk etterretning har imidlertid tidligere bekreftet overfor Reuters at hackere med tilknytning til den russiske regjeringen har vært involvert, men det er utvist om dette har vært på oppdrag fra Kreml.

Oppdaget spionkontoer

Nyhetsbyrået skriver også at Facebook bekrefter at de har oppdaget «spionkontoer» i Frankrike som de har deaktivert.

Selskapet sier kontoene ble oppdaget på grunn av både forbedrede systemer som plukker opp falske kontoer og en økt menneskelig innsats for å oppdage «sofistikerte angrep».

Nyheten kommer etter at representanter for Facebook skal ha informert både ansatte og medlemmer av den amerikanske kongressen. Folk som har deltatt på møtene sier til Reuters at antallet kontoer som har blitt sperret nå er oppe i 70.000, et tall Facebook ikke hard bestridt.

Venners venner

Ifølge Reuters kilder har spionasjen blant annet foregått ved at russiske agenter har utgitt seg for å være venner av vennene til Macrons forbindelser. Målet har vært å samle personlig informasjon om dem.

I dagen før den andre og avgjørende valgrunden ble e-postkontoene til flere ansatte i Macrons kampanje hacket. Macrons rådgivere uttalte da at intern informasjon hadde blitt lekket på sosiale medier, og at de trodde formålet var å skade demokratiet. Rådgivere sa at deres interne dokumenter, inkludert e-poster og regnskapspapirer hadde blitt blandet med falske dokumenter for å spre feilinformasjon og tvil.