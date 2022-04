Hevder Russland bruker delfiner i krigen – forsker mener det er dyreplageri

Bildene, som nylig har blitt spredt internasjonalt og går viralt, skal vise flytende bur eller innhegninger for delfiner.

– Russland har utplassert spesialtrente delfiner under invasjonen av Ukraina for å beskytte en marinebase i Svartehavet, skriver USAs havinstitutt.

Delfinene skal være trent for å gjenkjenne dykkere.

– Mange av de russiske skipene ved havnen er potensielt sårbare for angrep under overflaten, skriver The Guardian.

Ble flyttet til basen i februar

Havinstituttet mener to delfinbur ble flyttet til militærbasen allerede i februar, i starten av Moskvas invasjon av Ukraina.

H.I. Sutton, en kjent undervannsanalytiker, mener de nye satelittbildene er bevis på at russerne bruker delfiner for å beskytte basen i Svartehavet.

Sutton legger til at det trolig er den samme metoden som ble benyttet av russerne i Syria i 2018. Da brukte Russland delfiner til å oppdage dykkere fra fienden, oppdage og fjerne objekter fra havbunnen, og utføre ulike operasjoner.

BILDER: Undervannsanalytiker H.I. Sutton skriver på Twitter at dette bildet er bevis på at russisk marine har trent delfiner til å passe inngangen til en havn de kontrollerer. Foto: H I Sutton Illustrasjon for USNI News

Delfin-våpenkappløp

For det russerne gjør nå, å benytte sjøpattedyr på denne måten, er ikke nytt.

Hvithvalen Hvaldimir ble oppdaget i Finnmark i 2019, og har blitt omtalt som russisk spion, sannsynligvis i tjeneste for den russiske nordflåten.

I 2016 ble det kjent at det russiske forsvaret kjøpte delfiner for over 200 000 kroner, uten at de ville si hvorfor.

Situasjonen har blitt beskrevet som et delfinvåpenkappløp mellom Russland og USA. Hvalforsker og professor ved UiT, det norsk-arktiske universitetet, Audun Rikardsen sier det går langt tilbake i tid.

– Sjøpattedyr har vært brukt siden den kalde krigen. Jeg tror det var amerikanere som først startet med dette på 60-tallet og så fulgte russerne opp rett etter. Russerne hadde baser for dette særlig i Svartehavet med delfiner og i Kvitsjøen og rundt Murmansk med hvithval.

Hvithvalen Hvaldimir har blitt verdenskjendis etter den først ble oppdaget i Finnmark i 2019. Du trenger javascript for å se video. Hvithvalen Hvaldimir har blitt verdenskjendis etter den først ble oppdaget i Finnmark i 2019.

Mener det er dyreplageri

Forskeren sier at delfiner som blir brukt til dette formålet blir fanget når de er små, og at de blir tatt ut av sin flokk. Han mener det er problematisk.

– Jeg syns i utgangspunktet det er dyreplageri, fordi det er ville dyr som blir fanget fra sitt rette element og satt i fangenskap. Delfiner er sosiale dyr som trenger stor plass og sosial kontakt med artsfrender.

Og han legger til:

– Når de først er i fangenskap, så kan de jo bli behandlet både bra eller dårlig ut fra forholdene. Men det kan vi jo ikke si noe om, i og med at man ikke vet eksakt hvordan disse dyrene blir behandlet.

HVALFORSKER: Audun Rikardsen ved Universitetet i Tromsø sier at delfinene er smarte dyr som lett kan trenes opp fra de er små. Men han mener det i utgangspunktet er dyreplageri å holde delfinene fanget. Foto: Audun Rikardsen

Smarte og sosiale dyr

Rikardsen sier videre at delfiner er godt egnet til å trenes opp fra de er små, på samme måte som hunder.

– Delfiner og hvithval er arter som er smarte og sosiale dyr. De hører veldig godt, kommuniserer med lyd og bruker en medfødt sonar, et slags ekkolodd, til å finne bytter og orientere seg.

Han tviler på at noen av disse dyrene er trent eller i stand til å drepe dykkere, men at det er mer for å avsløre dem. Og Rikardsen mener det kan være vellykket å bruke delfiner, at sjøskapningene kan gjøre nytte for seg.

– Når delfiner blir trente til å gjenkjenne dykkere, så vil de nok kunne klare å identifisere disse på relativt lang avstand. Hva de da gjør med dykkerne vet vi ikke, men trolig er det mest å forstyrre dem.