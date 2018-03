Hevder russerne lyver

– De russiske bortforklaringene vokser seg mer og mer absurde, sier Johnson.

Ifølge ham er det ingen som lar seg lure av Russlands forskjellige utspill om hendelsen, der eksspionen Sergej Skripal og hans datter Julia ble angrepet med nervegiften Novitsjok.

Britiske etterforskere ved benken der eksspionen Sergej Skripal og datteren Julia ble funnet bevisstløse. Foto: BEN STANSALL / AFP

– Først sier de at de aldri har lagd Novitsjok. Så sier de at de har lagd Novitsjok, men at alt er ødelagt. Så at de har lagd Novitsjok, og at alt er ødelagt, men at noe på mysteriøst vis kan ha funnet veien til Sverige, Tsjekkia, Slovakia, USA eller Storbritannia, sier Johnson.

– Jeg tror folk ser at dette er en klassisk russisk strategi der man prøver å skjule en nål av sannhet i en høystakk av løgn og forvirring, sier han.

Uttrykker solidaritet

Johnson var mandag i Brussel for å informere EUs utenriksministre om hendelsen.

Utenriksministrene vedtok en felles erklæring om «sterk fordømmelse» av giftangrepet.

EU gir ikke Russland direkte ansvar, men uttrykker full solidaritet med Storbritannia. Britenes vurderingen om at det er Russland som står bak, er noe som tas «svært alvorlig».

Bruk av kjemiske våpen er «fullstendig uakseptabelt og utgjør en sikkerhetstrussel mot oss alle», heter det videre.

Vurderer sanksjoner

Det er uklart om det er støtte blant EUs medlemsland for mer konkrete skritt mot Russland, som å innføre nye sanksjoner.

Den svenske utenriksministeren, Margot Wallström Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Vi vet at det ikke alltid har vært så enkelt å nå enighet om de sanksjonene vi allerede har på plass, påpeker Sveriges utenriksminister Margot Wallström.

Fra britisk side skal en rekke ulike alternativer ha vært oppe til vurdering.

Saken diskuteres også i Nato. Johnson skal etter planen møte Natos generalsekretær Jens Stoltenberg i ettermiddag.

OPCW trekkes inn

Mandag er det ventet at eksperter fra Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) vil komme til Storbritannia for å ta prøver av nervegiften som ble brukt.

Storbritannias statsminister Theresa May hevder at angrepet ble utført ved hjelp av Novitsjok, en nervegift som ble utviklet i Sovjetunionen på 1980-tallet. EU ber nå Russland om å gi OPCW fullt innsyn i Novitsjok-programmet.

Russiske myndigheter nekter fortsatt for å være involvert i giftangrepet.

– Før eller siden må det svares for disse grunnløse anklagene, enten med passende beviser eller en unnskyldning, sier Dmitrij Peskov, talsmann for Russlands president Vladimir Putin.

Talsmann for russiske myndigheter, Dmitrij Peskov Foto: MAXIM SHEMETOV / Reuters

Har utvist diplomater

Theresa May har reagert på giftangrepet ved å utvise 23 russiske diplomater fra Storbritannia. I tillegg er viktige kontrakter suspendert. Storbritannia vil også boikotte fotball-VM i Russland i sommer.

Russland har svart ved å utvise 23 britiske diplomater.

Tilstanden er fortsatt kritisk for Skripal og hans datter. 4. mars ble de funnet bevisstløse på en benk i Salisbury.