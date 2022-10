Hevder regnskogen vinner hvis Bolsonaro taper

Første runde av det dramatiske valget i Brasil gikk bedre enn den sittende presidenten hadde fryktet. Jair Bolsonaro fikk nok stemmer til at det blir en runde to.

Men kveldens vinner ble utfordrer Lula da Silva, bedre kjent som Lula.

Vinner veteranen fra venstresiden den andre runden 30. oktober, er det en seier også for Amazonas, ifølge Regnskogfondet.

– Det gir oss håp og det gir våre allierte i Brasil håp, sier Anders Haug Larsen i Regnskogfondet til NRK.

Regnskogen er hjem til et enormt biologisk mangfold. Foto: MAURO PIMENTEL / AFP

Så mye regnskog kan reddes

Han får støtte av en analyse for Carbon Brief. Den viser at en Lula-seier kan kutte avskogingen med 89 prosent innen 2030. Det vil redde 75 960 kvadratkilometer av Amazonas, et område på størrelse med Troms og Finnmark fylke.

Analysen er utført av forskere fra University of Oxford, International Institute for Applied System Analysis (IIASA) og National Institute for Space Research (INPE).

Blir Lula Brasils neste president, kan det også kutte landets klimagassutslipp stort, om stopp i ulovlig avskoging også kombineres med å plante ny skog. En betydelig andel av Brasils utslipp kommer fra avskoging for å produsere kjøtt.

Et tap for Lula kan gi store konsekvenser for miljøet, mener en av Brasils fremste klimakommentatorer.

– En tragedie for miljøet

– Et gjenvalg av Bolsonaro vil være en fullstendig tragedie for miljøet, sier Marcio Astrini, leder for Klimaobservatoriet i Brasil til NRK.

Foto: Márcia Alves / OBSERVATORIO DO CLIMA

– Han ønsker å fortsette med denne ødeleggelsen og denne sabotasjen av de etatene som skal verne skogen og gir fritt spillerom for kriminelle, som tømmerhuggere, gullgravere og folk som brenner skog for å drive jordbruk. Det er det som har pågått nå i mer enn tre år og som vil fortsette hvis Bolsonaro vinner, sier Astrini.

Lulas løfter

Regnskogen i Amazonas er et av verdens rikeste økosystem, med et yrende plante- og dyreliv. Bevaring av skogen er også viktig for å stoppe klimakrisen, sier Haug Larsen.

– Det er ingen modeller som tilsier at vi klarer å begrense oppvarmingen av kloden til 1,5 grad, som verden ble enige om i Parisavtalen, uten også å ta vare på regnskogen.

Under Bolsonaros ledelse har avskogingen økt med opp mot 75 prosent, ifølge Regnskogfondet. Hans regjering har blant annet svekket miljødirektoratet IBAMA og andre etater som skal hindre ulovlig avskoging.

Bolsonaro hilser støttespillere dagen før valget i Brasil. Foto: CAIO GUATELLI / AFP

I analysen til Carbon Brief tar forskerne utgangspunkt i at Lula holder valgløftene om å slå ned på dette, og at Bolsonaro fortsetter sin politikk som før.

Lula var president fra 2003 til 2011. Hans regjeringen klarte å redusere avskogingen med 70 prosent. Haug Larsen har tro på at dette er mulig igjen. Mye handler om å gjeninnføre tiltak, mandater og finansiering som har blitt fjernet, mener han.

– Dette er fullt gjennomførbart. Men en del av den tidligere suksessen kom av at det ble gjort i samarbeid med det internasjonale samfunnet. Blant annet i stor grad Norge, som var med å finansiere de ulike reformene som ga effekt. Det vil være viktig nå også, sier han.

– Tragedie for miljøet

Den siste tiden har den ulovlige avskogingen i Amazonas skutt enda mer fart, ifølge eksperter CNN har snakket med.

Menneskene bak frykter det er siste sjanse til å ta for seg, før en eventuell ny president slår hardere ned på den ulovlige aktiviteten, skriver CNN.

Et avskoget område i regnskogen. Bildet er fra september. Foto: DOUGLAS MAGNO / AFP

Det er fortsatt mulig at Bolsonaro blir sittende. Første runde av valget ble jevnere enn flere meningsmålinger meldte. Flere trodde Lula ville få nok stemmer på søndag til at alt ble avgjort da. Men nå må Brasil, og verden, isteden vente til andre valgrunde om en snau måned.