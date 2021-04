Søndag ble atomanlegget Natanz utsatt for en eksplosjon som førte til at strømmen forsvant.

Den første meldinga fra iranske myndigheter gikk ut på at anlegget var rammet av et uhell. Seinere på dagen kalte de det for terror.

Nå tyder mye på at det er Israel som står bak.

Dagen før hadde anlegget tatt i bruk helt nytt utstyr for å anrike uran.

Til New York Times sier både israelske og amerikanske kilder at det hele er en israelsk operasjon.

Ifølge israelsk radio har Mossad, landets etterretning, spilt en sentral rolle i dataangrepet. Det skriver den britiske avisa The Guardian.

Irans utenriksminister Javad Zarif sa mandag at de vil hevne det som har skjedd.

Han sier dette er et angrep på prosessen som nå er i gang med å lette på sanksjonene mot landet. Det melder den israelske avisa Haaretz.

Hendelsen skal ikke ha ført til personskader, ødeleggelser eller forurensede utslipp.

Eksplosjonen skal ha rammet anlegget bare noen timer etter at nytt og mer avansert utstyr ble startet opp. Bildet viser sentrifugene som anriker uran. Foto: AP

Eksplosjonen svekker Iran

En person som skal ha utført sabotasjen, skal mandag være identifisert, melder det iranske nyhetsbyrået Nournews. Tiltak for å arrestere denne personen skal være iverksatt.

Det antatte angrepet skjedde dagen etter at Irans president, Hassan Rouhani, sa at landet starter opp flere avanserte sentrifuger for å anrike mer uran.

Eksplosjonen har svekket Irans evne til å anrike uran. Det kan ta minst ni måneder før produksjonen ved Natanz er tilbake som normalt, skriver The New York Times.

Natanz ble også rammet av en eksplosjon i juli i fjor. Da mente Iran at sabotasje eller terror var årsaken. Det er ennå ikke kommet noen offisielle resultater fra etterforskningen.

Atomavtalen

Eksplosjonen skjer på et tidspunkt der arbeidet med å gjenopplive atomavtalen med Iran er i gang.

Avtalen ble kraftig svekket da Trump-administrasjonen trakk USA ut i 2018.

Med Joe Biden på plass i Det hvite hus, har USA endret holdning. I forrige uke stilte amerikanerne og andre land til nye forhandlinger med Iran.

Israel har hele tida vært blant de argeste motstanderne. Landet mener avtalen ga Iran en sikker mulighet til å skaffe seg atomvåpen.

Iran på side har hele tida insistert på at atomprogrammet kun har et fredelig formål. Landet begynte å bryte avtalen ett år etter at USA trakk seg ut.

Israels statsminister verken bekrefter eller avkrefter

Israel har verken bekreftet eller avkreftet at de er innblandet.

Statsminister Benjamin Netanyahu sa søndag at kampen mot Iran og landets våpenarsenal er en stor utfordring.

Han la også til at dagens situasjon ikke nødvendigvis vil være den samme i morgen, uten å utdype dette noe mer.

Det antatte angrepet har fått uvanlig stor dekning i israelsk presse. Ifølge The Guardian legger Israel vanligvis store begrensninger på hva media kan rapportere om slike hendelser.

Den angivelige operasjonen fant sted samme dag som USAs forsvarsminister Lloyd Austin besøkte Israel.