Hevder Iran har drept og torturert flere barn og unge

En høstdag i september forsvinner 16 år gamle Nika Shakarami sporløst. Tidligere på dagen deltok hun på en demonstrasjon i Teheran.

Full av liv og energi gikk hun ut i hovedstadens gater sammen med flere tusen andre, forbanna etter dødsfallet til Jina Amini. Alle med samme krav: Frihet og liv for alle – menn og kvinner.

Nika Shakarami døde 16 år gammel. Myndighetene og familien forteller forskjellige historier om hvordan hun egentlig døde.

Det var ikke før ti dager senere, at familien fant den livløse kroppen hennes i et kjølerom på en politistasjon. Styresmaktene hevder at hun døde etter å ha hoppet eller falt ned fra et bygg i byen.

Moren forteller en annen historie.

Én der Shakarami ble drept av iranske sikkerhetsstyrker, som truet familien til å lyve om hvordan dattera egentlig døde.

– Drept samme dag

– Jeg så kroppen hennes selv, sa moren. Baksiden av hodet viste at hun hadde fått et alvorlig slag, siden skallen hennes var slått inn. Hun er overbevist om at dattera ble drept i protestene, samme dag som hun forsvant.

Historien til Shakarami er en av flere som menneskerettsorganisasjonen Human Rights Watch (HRW) sier å ha dokumentert i deres nyeste rapport om Iran.

Iranere protesterer i Teheran i september 2022, etter dødsfallet på Jina Mahsa Amini. Foto: AP

Der peker de på hvordan iranske sikkerhetsstyrker skal ha torturert og drept flere barn og unge siden protestene brøt ut i fjor høst.

«Farsfigur» Khamenei

Årsaken til at regimet har slått så hardt ned på unge og barn den siste tiden, er at de ikke vil godta noen som truer makten deres, forteller en forsker NRK har snakket med.

– Som i alle strengt konservative ideologier, spiller barn en viktig rolle i å representere verdiene til regimet. De representerer fremtiden til staten, sier Pardis Shafafi. Hun er forsker ved CNRS, og har spesialisert seg på politisk vold i Iran.

– Det er også viktig for regimet å vise at det er de som beskytter barna og bevarer deres uskyldighet, sier Shafafi.

Forsker Pardis Shafafi forteller at det hele handler om å beholde makten og forholdene i samfunnet for regimet. Foto: PRIVAT

Hun trekker frem hvordan det finnes et bilde av Ali Khamenei, Irans øverste leder, på alle skoler.

– Det er Khamenei og regimets forsøk på å bygge opp under ideen om at han er «landets farsfigur» og barna hans undersåtter, sier Shahafi.

Dette bildet fra Twitter skal vise skoleelever som har tatt av seg hijaben og viser fingeren til Iran sin øverste leder.

Men når barna i samfunnet bryter med dette bildet, og samtidig aktivt utfordrer det ved å demonstrere, griper regimet inn før trusselen blir for stor.

De går fra sitt løfte om å beskytte barna til trusselen om å angripe de, sier Shafafi.

– Det viser at regimet er villig til å gjøre absolutt alt for å beholde status quo.

– Ikke tendens til å skille mellom barn og voksne

Hun sier videre at det ikke er helt nytt at myndighetene i Iran straffer barn og unge på denne måten. Det som er nytt er at de nå er veldig åpne rundt det.

– De forsøker ikke å nekte for det; og sier at de gjør det som er nødvendig, sier Shafafi.

Dette bildet fra april 2023 viser hvordan tre iranske kvinner går med håret løst i Teherans gater, til tross for Hijab-påbudet i landet. Foto: Reuters

Claus Valling Pedersen er professor ved Universitetet i København der han forsker og foreleser om Iran.

Han forteller at Iran har en tendens til å ikke skille mellom store barn og voksne. I rettssystemet og politiets varetekt blir de behandlet på lik linje med voksne.

– I tillegg var demonstrantene som deltok i protestene som begynte september i fjor, hovedsakelig unge og store barn. For å skremme protestene til taushet har myndighetene valgt å straffe de likt som voksne, sier Pedersen.

HRW: Torturerer og dreper barn

Human Rights Watch (HRW) skriver i rapporten at de har snakket med flere barn og unge om deres opplevelser i møte med iranske sikkerhetsstyrker og myndigheter.

Dette er noen av historiene de trekker frem:

En 17 år gammel gutt skal ha blitt utsatt for vold og seksuelle overgrep av iranske sikkerhetsstyrker etter å ha deltatt i protestene. Han endte opp med blåmerker over hele kroppen og blødninger fra analen, skriver HRW.

En annen, mindreårig gutt forteller om tortur med nåler under neglene. En jente beskriver hvordan hun skal ha fått klærne sine satt på fyr og ble pisket og slått under avhør. To andre barn sier de ble torturert til å oppgi hvor andre familiemedlemmer befant seg.

Demonstranter i Berlin holder opp en plakat med det kurdiske slagordet 'Jin, Jiyan, Azadi' (Kvinne, liv, frihet) i støtte for befolkningen i Iran. Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP

En 16-åring forsøkte to ganger å ta sitt eget liv etter at han under avhør skal ha blitt banket opp, utsatt for elektriske støt og seksuelt misbruk.

I januar ble to brødre på 17 og 19 år pågrepet i Zahedan. I 21 dager satt de i varetekt og ble torturert, og tvunget til å gi opplysninger om faren, skriver HRW i rapporten.

Den yngste av brødrene kunne etterpå ikke gå på grunn av skader under føttene. Han fortalte også om seksuelle overgrep, tortur med elektriske støt og drapstrusler.

Demonstranter drept og familier truet

Minst 537 demonstranter er drept siden september i fjor, ifølge rapporten til HRW. Blant disse er 68 barn som deltok i protestene.

13 år gammel ble Omid Sarani drept da sikkerhetsstyrker skjøt demonstranter i Zahedan.

17 år gamle Abolfazl Adinezadeh led samme skjebne en uke senere da han ble skutt fra kloss hold med haglgevær under en demonstrasjon i Mashhad. Familien ble truet med straffeforfølgelse dersom de klaget.

15 år gamle Asra Panahi ble slått til døde 12. oktober. Myndighetene skal også ha truet familien hennes, i tillegg til flere andre barn som er drept eller såret av sikkerhetsstyrker.

16 år gamle Hasti Hossein Panahi har ligget i koma siden hun ble banket opp 9. november. Ni år gamle Kian Pirfalak som ble skutt og drept en uke senere. Familiene deres har også fått klare advarsler fra myndighetene.