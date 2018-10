Hevder falskt blekk kostet ham valgseieren

Yameen brukte sin første presidentperiode til å konsolidere makt og fengsle opposisjonsmedlemmer, inkludert sin egen halvbror, en tidligere president og to høyesterettsdommere.

Under valget i september var det derimot opposisjonens kandidat Ibrahim Mohamed Solih som ble valgvinner med 58,3 prosent av stemmene.

Yameen og Solih var de eneste kandidatene som stilte til valg, fordi de resterende utfordrerne enten er i fengsel eller bor i eksil.

Helomvending

VANT: Ibrahim Mohamed Solih vant presidentvalget i september med 58,3 prosent, men nå krever den sittende presidenten omvalg. Foto: Ahmed Shurau / AFP

Yameen erkjente først valgnederlaget 24. september og lovte å trekke seg tilbake når presidentperioden hans går ut 17. november.

Politiske fanger ble satt fri og opposisjonspolitikere returnerte fra eksil.

Men i forrige uke gjorde han helomvending og trakk valgresultatet inn for Høyesterett med krav om at det annulleres.

Under rettshøringen som ble innledet søndag hevdet Yameens advokat at stemmesedlene var påført et ukjent middel i boksen hvor hans klient navn stod, og at personer som skulle stemme på den sittende presidenten fikk utlevert en penn med spesialblekk som forsvant etter en stund, skriver AFP.

Yameens parti beskrev lørdag presidentvalget som den største farsen i manns minne med valgfusk uten sidestykke.

Sanksjoner

Dersom Yameen skulle vinne fram med sitt krav, risikerer landet sanksjoner fra flere land,

USA, Europa og India er bekymret for den stadig økende kinesiske tilstedeværelsen i sydhavsparadiset.

Lørdag advarte en talsmann for det amerikanske utenriksdepartementet om at «nødvendige grep» vil bli tatt dersom det maldiviske folks vilje ikke blir respektert.

Det er ikke første gang Yameen nekter å føye seg etter valgresultatet. Også første gang han stilte til valg, ble det strid.

TRØBBEL I PARADIS: Maldivene er et populært reisemål. Men i politikken er ikke alltid like harmonisk. Foto: Gemunu Amarasinghe / Ap

I 2013 ble Mohamed Nasheed landets første demokratisk valgte president etter å ha slått Yameen i den første valgomgangen. Men sistnevnte overbeviste Høyesterett om å annullere resultatet og klarte til slutt, etter flere utsettelser, å sikre seg en hårfin valgseier.

Mohamed Nasheed flyktet deretter i eksil.

I februar i år fengslet Yameen landets justisminister og to høyesterettsdommer fordi han mente de planla å styrte ham.

– Vil skape kaos

En rekke opposisjonelle møtte fram i retten søndag for å legge fram sine innvendinger mot presidentens krav.

Talsmann for Det maldiviske demokratiske parti (MDP) Hamid Abdul Ghafoor sa at Yameen forsøker å skape kaos med sin framferd.

I en felles uttalelse fra opposisjonspartiene heter det:

– Maldiverne brukte stemmesedlene for å bekjempe et diktatorisk regime. Yameen må ikke få lov til å forpurre den framkjempede muligheten for alle maldivere til å delta i et meningsfullt og stabilt demokrati.

Abdulla Yameen er for øvrig halvbroren til Maumoon Abdul Gayoom som styrte Maldivene med jernhånd i tre tiår fram til 2008 da landet fikk ny grunnlov og innførte flerpartisystem.