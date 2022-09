Hevder at kjernekraftverket har mista 10.000 ansatte

Zaporizjzja-kraftverket ligger sør i Ukraina og er det største i Europa. Før krigen brøt ut i februar, jobbet hele 11.000 mennesker ved anlegget.

Siden mars har kraftverket vært under russisk kontroll.

I dag er rundt 1000 ansatte igjen, sier Energoatom-sjef Petro Kotin i et intervju med det tyske aviskonsernet Funke, skriver DPA.

Kotin sier det er svært vanskelig for de ansatte å fortsette arbeidet ved kraftverket.

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) besøkte kraftverket forrige uke. Tirsdag la de fram sin rapport. De kalte situasjonen ved kraftverket for uholdbar, og sa at det trengs umiddelbare tiltak for å hindre en atomulykke.

IAEA skrev blant annet at de ukrainske ansatte jobber under russisk oppsyn. De er under et slikt stress at det kan skje menneskelige feil med store konsekvenser, ifølge atomekspertene.

Ukrainske myndigheter sa onsdag at de vurdere å stenge anlegget på grunn av sikkerheten.

Svært bekymra for arbeidsforholdene

Ole Christen Reistad er avdelingsleder ved Institutt for Energiteknikk. Han var også tidligere sjef for Norges siste atomreaktor på Kjeller.

Han er svært bekymra for arbeidsforholdene til de ansatte ved anlegget.

– Det er færre ansatte på jobb, de arbeider lengre skift. De må kanskje gjøre oppgaver som de ikke umiddelbart har fått opplæring i, sier Reistad.

Han er også skremt over innholdet i rapporten fra IAEA.

– Rapporten bekrefter det vi egentlig håpet ikke var tilfellet, men som er blitt rapportert. Angrep er gjennomført, ansatte er skadet, anlegget er skadet, sier Reistad.

Ole Christian Reistad, avdelingsleder ved Institutt for Energiteknikk, er svært bekymra for de ansatte ved Zaporizjzja-kraftverket i Ukraina. Foto: Odin Omland / NRK

Hevder Russland har bortført ansatte

Ukrainas statlige atomenergibyrå Energoatom hevder også at russiske styrker har bortført rundt 200 ansatte ved kraftverket.

Ifølge Energoatom-sjef Petro Kotin er det noen av de ansatte selskapet ikke har anelse om hvor befinner seg.

Han hevder også at det er tilfeller der byråets ansatte har blitt torturert eller drept.

Anklagene er ikke kommentert fra russisk hold.

Russland og Ukraina har stadig anklaget hverandre for å sette sikkerheten i fare ved kjernekraftverket.