Hevder Apples Siri fanger opp private samtaler og folk som har sex

I juli varslet Google intern gransking etter at belgiske medier fikk tilgang til private samtaler gjort hjemme hos eiere av selskapets smarthøyttaler Google Home.

En ansatt hos en av selskapets underleverandører skal ha stått bak lekkasjen. Vedkommende jobbet med å forbedre smarthøyttalerens forståelse av det nederlandske språket.

Bloomberg avslørte tidligere i år at ansatte hos underleverandørene til Amazon kan lytte til det folk sier til smarthøyttaleren Echo og at enkeltopptak skal ha blitt delt og vitset med i interne grupper blant ansatte.

– Streng taushetsplikt

Nå skriver The Guardian at også Apple bruker opptakene av det du sier til deres stemmeassistent Siri for å etter sigende kunne forbedre tjenesten.

Disse analysene utføres, som hos konkurrentene, også av underleverandører.

– En liten andel av Siri-opptakene blir analysert og brukt til å forbedre Siri og talegjenkjenningen. Dette gjøres i trygge omgivelser og alle analytikerne er underlagt streng taushetsplikt, opplyser selskapet til avisen.

De hevder opptakene ikke kan knyttes opp mot brukerkontoer og at mindre enn én prosent av samtalene blir fanget opp. De fleste opptakene er bare noen sekunder lange.

– Bekymret for personvernet

Men en ansatt i en underleverandør til Apple, som av hensyn til jobben sin ikke vil stå fram, hevder at selskapet mottar langt mer sensitiv informasjon.

Avisens kilde sier at brukere uforvarende har aktivert Siri-funksjonen, uten at de har uttalt kommandoen «Hei, Siri».

– Lyden av en glidelås kan oppfattes av Siri som en aktiveringskommando, sier kilden.

Videre hevder han at smartklokken Apple Watch kan aktivere Siri dersom man hever hånden mens man snakker.

– Det har vært en rekke tilfeller hvor opptak av samtaler mellom leger og pasienter, forretningsmøter, narkotikasalg, seksuelle aktiviteter og så videre har blitt fanget opp. Disse lydopptakene er knyttet opp til stedsdata, kontaktopplysninger og applikasjonsdata, hevder han.

Han hevder hans arbeidsgiver har pålagt de ansatte å melde fra om utilsiktede aktiveringer av Siri, men kun som et teknisk problem og uten rutiner for hvordan man skal håndtere de sensitive opptakene.

Han hevder videre at han ønsker at saken skal bli kjent fordi han frykter informasjonen skal havne i gale hender.

– Det er veldig lite bakgrunnssjekk av dem som jobber med dette, og den datamengden vi har tilgang på er svært bredspektret. Det kan være enkelt å identifisere personene på opptakene, spesielt når de aktiveres utilsiktet.

Slik kutter du kontakten

Dersom tanken på at samtalene dine skal havne hos uvedkommende, er det relativt enkelt å slå taleassistentene av.