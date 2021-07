De unge spillerne Marcus Rashford, Jadon Sancho og Bukayo Saka bommet alle på sine straffespark i finalen mot Italia. Det førte til tap for den britiske nasjonen og voldsomme reaksjoner fra sinte fotballfans.

På Instagram ble kommentarfeltene til de tre spillerne i minuttene etter straffesparkene fylt med ape- og banan-emojier, samt oppfordringer om å dra «tilbake til Afrika».

TAP: Marcus Rashford (avbildet), Jadon Sancho og Bukayo Saka bommet på sine tre straffer i EM-finalen mot Italia. Det satte sinnene i kok i sosiale medier. Foto: PAUL ELLIS / Reuters

– Vi har sett flere krenkende og rasistiske uttalelser på sosiale medier rettet mot fotballspillere etter finalekampen. Dette er fullstendig uakseptabelt og godtas ikke. Vi skal etterforske hendelsene, skriver Metropolitan Police på Twitter.

Det engelske fotballandslaget publiserte mandag morgen en uttalelse hvor de sa de reagerte med avsky på behandlingen spillerne har fått i sosiale medier.

Skjermdump/det engelske fotballandslaget. Hentet den 12/07/2021, klokken 10.20. Foto: Skjermdump/Twitter

En talsmann for det engelske fotballforbundet (FA) sier forbundet er sjokkerte over uttalelsene.

REAGERER: Statsminister Boris Johnson tok til orde og forsvarte de britiske fotballspillerne etter søndagens EM-tap. Foto: JOHN SIBLEY / AFP

– Vi gjør nå vårt beste for å støtte opp om spillerne, og oppfordrer samtidig myndighetene til å sørge for at denne formen for trakassering får konsekvenser for dem som står bak, sier FA i en uttalelse.

Støtte fra statsminister og kongehus

Alle de tre spillerne har utover morgentimene mandag mottatt enorm støtte i kommentarfelt og på sosiale medier.

Den britiske statsministeren Boris Johnson skrev mandag morgen at det engelske fotballandslaget fortjener bedre.

Skjermdump/Boris Johnson. Hentet den 12/07/2021, klokken 10.20. Foto: Skjermdump/Twitter

– De burde bli behandlet som helter, ikke bli utsatt for rasisme og trakassering. De som har skrevet de rasistiske ytringene bør skamme seg.

Også prins William og hertuginne Kate tok til Twitter for å vise sin støtte til de utskjelte fotballspillerne.

Skjermdump/Prins William og hertuginne Kate. Hentet ut den 12/07/2021, klokken 11.20. Foto: Skjermdump/Twitter

– Jeg blir dårlig av rasismen rettet mot de britiske spillerne etter gårsdagens kamp. Det er fullstendig uakseptabelt at spillere må utholde slik type oppførsel. Det må ta slutt og de involverte må holdes ansvarlige, skrev William i meldingen.

Tidligere fotballspillere Steven Gerrard og Ian Wright har også vist sin støtte til spillerne på sosiale medier. Gerrard publiserte søndag kveld et bilde av Bukayo Saka med teksten «So brave kid».

Veggmaleri vandalisert

Et veggmaleri av den unge spilleren Marcus Rashford ble vandalisert natt til mandag, mindre enn en time etter at England tapte finalen.

Veggmaleriet, som ligger i en forstad sør i byen Manchester, er malt ikke langt unna der Rashford vokste opp, skriver Manchester Evening News.

Flere har også tatt til sosiale medier for å kritisere landslagstrener Gareth Southgate for at han lot de unge spillerne, som hadde fått minimalt med spilletid, ta straffene som skulle avgjøre mesterskapet.

BOM: Jadon Sancho får trøst av Gareth Southgate etter at han bommet på sitt straffespark. Foto: LAURENCE GRIFFITHS / Reuters

Selv sier Southgate han tar fullt ansvar for at England tapte finalen.

– Det var jeg alene som bestemte hvem som skulle ta straffesparkene. Vi har vunnet som et lag og vi taper som et lag, uttalte Southgate etter finalen.