Hertuginne Meghan tapte i retten

Det melder Sky News.

Hertuginnen trakk avisen for retten tidligere i år fordi de trykte et brev hun skrev til sin far Thomas Markle, før hun skulle gifte seg.

Tapte første runde

Fredag strøk en høyesterettsdommer ut flere punkter i Meghans søksmål. Blant annet anklager om at utgiveren, Associated Newspapers, opptrådte «uærlig» ved å utelate visse avsnitt i brevet.

Også anklager om at utgiveren forsøkte å oppildne forholdet mellom Meghan og faren ble strøket ut.

Dommeren mente at disse anklagene ikke kan inngå i saken på nåværende tidspunkt, fordi de er irrelevante for Meghans påstander om misbruk av privat informasjon, og brudd på personvernsloven.

Thomas Markle skulle ha fulgt sin datter til alteret da hun giftet seg med Storbritannias prins Harry i mai 2018, men han trakk seg i siste liten og viste til hjerteproblemer.

Han har senere uttalt i intervjuer at han har følt seg utstøtt av datteren etter bryllupet.

Svartelistet aviser

Hertugparet av Sussex, Harry og Meghan, har tidligere svartelistet fire britiske tabloidaviser de hevder har publisert feilaktige artikler med falske nyheter. Avisene som paret nå ikke har samarbeid med, er The Sun, Daily Mail, Mirror og Express.

I april skrev paret et brev til avisens redaktører der de gjorde det klart at de ikke lenger vil svare avisens journalister, fordi de ikke vil være del av deres klikk-journalistikk, ifølge The Guardian.

Meghan har tidligere sagt at eventuelle erstatninger hun får i saken skal gå til en veldedighetsorganisasjon mot mobbing.