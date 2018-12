Her undersøker norsk politi åstedet for dobbeltdrapet

Dette er første gang norsk og dansk politi besøker åstedet som ligger ved foten av Toubkal, Nord-Afrikas høyeste fjell.

De to studentene i 20-årene var på ferie i Atlasfjellene og hadde slått opp et telt for natten da drapene skjedde.

NRKs utsendte i Marokko: Mohammed Alayoubi og Runar Henriksen Jørstad. Foto: NRK

Dobbeltdrapet etterforskes som en mulig terrorhandling, og så langt er til sammen 13 menn pågrepet i saken. Fredag kveld ble det kjent at ni menn er arrestert, i tillegg til de fire som er kjent. De ni skal ha blitt arrestert i ulike byer sør i Marokko.

Skaffe seg et inntrykk av åstedet

Like før klokka 12 i dag var norsk politis spesialutsending på vei inn til åstedet som ligger en times gåtur unna fjellandsbyen Imlil.

UNDERSØKER: Den norske politiutsendingen har i oppdrag å ta bilder og å skaffe seg et inntrykk av åstedet hvor de to venninne ble funnet drept, mandag. Foto: NRK

Med på turen var også danske og marokkanske politifolk.

Det norske politiets liaison ønsker ikke å la seg intervjue, men bekrefter at formålet med befaringen er å ta bilder og skaffe seg et inntrykk av åstedet.

MED LOKALT POLITI: Her møter den norske spesialutsendingen med lokalt politi før de gikk inn til åstedet. Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK

Funnet ved teltet

Marokkansk politi har foreløpig ikke kommentert hvor de to venninnene ble funnet. En lokal fjellguide NRK har snakket med, sier at den ene kvinnen ble funnet inne i teltet sitt og den andre inntil en turisthytte like ved.

FUNNET HER: Teltet de to kvinnene hadde slått opp, sto i nærheten av denne steinhytta. Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK

Øyevitner VG har snakket med, har fortalt at begge kvinnene ble funnet inne i teltet deres. Terrenget hvor åstedet ligger beskrives som bratt, steinete og karrig.

– Her sov de mistenkte

Med på åstedsbefaringen i Atlasfjellene var også flere vitner. Houcein Ait Elmalem fant teltplassen til de fire mennene som nå er pågrepet.

TELTPLASSEN: Houcein Ait Elmalem viser hvor teltplassen til de mistenkte mennene lå. Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK

Han sier til NRK at teltplassen ligger bare noen hundre meter unna åstedet.

– Teltet sto akkurat her. De fant noen klær og et ID-kort, sier han til NRK.

Etter drapet tok de mistenkte mennene seg vekk fra åstedet, og ble senere fanget opp av et overvåkingskamera ved en landevei i Imlil.

- Her ble de pågrepne filmet Du trenger javascript for å se video.

Fire personer pågrepet

Fire menn i alderen 25–33 år pågrepet for dobbeltdrapet. Den første mistenkte ble pågrepet av politiet i et nabolag i byen Marrakech tirsdag.

Les mer: Dette vet vi om de fire drapsmistenkte

Tidlig torsdag morgen ble de tre siste pågrepet om bord på en buss på vei ut av den samme byen. Ifølge lokale medier hadde mennene gjemt flere kniver om bord på bussen.

Mennene hadde endret utsende sitt, bl.a. ved å fjerne skjegget for å ikke bli oppdaget av politiet.

ÅSTED: På stedet der kvinnene ble funnet drept er det lagt ned blomster og hilsener. Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK

Torsdag ettermiddag kunne NRK fortelle at de fire mennene som er mistenkt for drapet hadde sverget troskap til terroristorganisasjonen IS.

I en video som dukket opp på internett sitter mennene foran et hjemmelaget IS-flagg.

Kripos opplyser til NRK at de har fått bekreftelse fra sine marokkanske kolleger om at de fire som er pågrepet er identiske med mennene som dukket opp i propagandavideoen.

Ifølge Kripos skal videoen ha blitt spilt inn i forrige uke.